林毅夫：新質生產力要因地制宜

「新質生產力」自二○二三年由大陸國家主席習近平提出之後，成為大陸近來發展的熱門顯學。北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日在大陸官媒「經濟日報」上撰文稱，關於發展新質生產力，要防止一哄而上、泡沫化，要根據各地現有產業基礎實事求是、因地制宜、發揮比較優勢，宜發展新產業則發展新產業，宜改造提升傳統產業則改造提升傳統產業。

林毅夫在文中表示，第四次工業革命的到來已湧現新能源汽車、人工智慧、機器人、無人機、基因工程等一批新興產業，同時，已有量子通訊、核聚變等一些在幾年後可產業化的未來產業。不僅如此，隨第四次工業革命向縱深挺進，將來還有現在未能預見的新興產業出現。

林毅夫強調，新質生產力的核心本質是技術變革帶來的生產力水準質的提高，並經由製造業生態的完善為新興產業、未來產業的發展提供支撐。各地在發展作為新質生產力載體的產業時，最重要是要堅持實事求是原則，按照各地現有產業的基礎、資本、人力資本和自然資源條件，以比較優勢來布局，透過有效市場和政府的共同作用做大做強做優，為實現高質量發展作出貢獻。

針對戰略型產業，林毅夫認為，其特徵是研發周期特別長，需要十年甚至廿年，由於研發周期長需要大量的金融和物質資本的投入，發達國家資本長期積累，資本在要素稟賦中相對豐富，在需要大量資本投入的產業和技術上具有比較優勢，大陸尚不具有比較優勢，但這類產業關係到國家安全、經濟安全，為避免被「卡脖子」，需自己來發展。