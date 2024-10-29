快訊

康芮將達中颱上限「嚴重威脅」 吳德榮：登陸機率高 嚴防暴風致災雨

聽新聞
0:00 / 0:00

林毅夫：新質生產力要因地制宜

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

「新質生產力」自二○二三年由大陸國家主席習近平提出之後，成為大陸近來發展的熱門顯學。北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日在大陸官媒「經濟日報」上撰文稱，關於發展新質生產力，要防止一哄而上、泡沫化，要根據各地現有產業基礎實事求是、因地制宜、發揮比較優勢，宜發展新產業則發展新產業，宜改造提升傳統產業則改造提升傳統產業。

林毅夫在文中表示，第四次工業革命的到來已湧現新能源汽車、人工智慧、機器人、無人機、基因工程等一批新興產業，同時，已有量子通訊、核聚變等一些在幾年後可產業化的未來產業。不僅如此，隨第四次工業革命向縱深挺進，將來還有現在未能預見的新興產業出現。

林毅夫強調，新質生產力的核心本質是技術變革帶來的生產力水準質的提高，並經由製造業生態的完善為新興產業、未來產業的發展提供支撐。各地在發展作為新質生產力載體的產業時，最重要是要堅持實事求是原則，按照各地現有產業的基礎、資本、人力資本和自然資源條件，以比較優勢來布局，透過有效市場和政府的共同作用做大做強做優，為實現高質量發展作出貢獻。

針對戰略型產業，林毅夫認為，其特徵是研發周期特別長，需要十年甚至廿年，由於研發周期長需要大量的金融和物質資本的投入，發達國家資本長期積累，資本在要素稟賦中相對豐富，在需要大量資本投入的產業和技術上具有比較優勢，大陸尚不具有比較優勢，但這類產業關係到國家安全、經濟安全，為避免被「卡脖子」，需自己來發展。

北京大學 林毅夫

延伸閱讀

影／繼聯合利劍2024B軍演 大陸海警今再侵擾金門水域

高雄女PO文協尋大陸返台失聯姊姊 今尋獲已成冰冷屍體

將播大陸人權「國有器官」紀錄片 彰縣議會收恐嚇信「放了多顆爆炸物」

拚經濟讓空氣品質變差？ 北京再現霧霾天

相關新聞

兩岸經貿 學者：球不在台灣這

大陸面臨經濟下行風險，與大陸貿易密切的台灣受到何種影響備受關注。有學者表示，兩岸經貿前景的「球不在台灣手中」。一方面台灣...

紅色蘋果鏈 Q3獲利大躍進

大陸上市公司近期迎財報季，受惠消費電子行業復甦，加上蘋果第3季推出新款手機iPhone16，包含立訊精密、藍思科技、歌爾...

港交所將推虛擬貨幣指數 邁進亞洲數位資產中心

香港交易所宣布將於11月15日推出一系列虛擬資產指數，涵蓋比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ethereum）的參考指數...

大陸救經濟 推出另類QE…人行啟動買斷式逆回購

中國人民銀行（大陸央行）昨（28）日推出貨幣寬鬆新工具─買斷式逆回購，每個月操作一次，期限不超過一年，外界解讀是另類量化...

河北辛集市白梨 互聯網打造品牌

河北省辛集市為大陸最大的白梨產業帶核心區。近年圍繞農業增效、農民增收目標，依託當地優勢種植養殖資源和技術積累，推動農業產...

北京鼎泰豐糾紛 協商破局

「鼎泰豐」在大陸華北的品牌代理商恆泰豐母公司北京巨人，日前在台北舉行股東臨時會，解任董事長韓家宸職務並推選林禮宏為新董座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。