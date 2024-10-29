港交所將推虛擬貨幣指數 邁進亞洲數位資產中心

香港交易所宣布將於11月15日推出一系列虛擬資產指數，涵蓋比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ethereum）的參考指數及參考匯率。港交所表示，期望為虛擬資產提供可靠且透明的基準價格，支持香港發展成為亞洲領先的數位資產中心。

綜合港媒報導，港交所指出，希望在亞洲時區的定價提供透明且可靠的基準，致力於為虛擬資產提供統一參考價格，解決該類資產在全球交易所之間價格差異。而有關指數系列的設計和計算方法的更多細節將適時公布。

港交所行政總裁陳翊庭說道，虛擬資產指數系列，將可以滿足區域內對這一快速興起的資產類別的需求。透過提供透明可靠的實時基準，希望能夠幫助投資者做出明智的投資決策，從而支持虛擬資產生態圈的健康發展，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

華爾街見聞指，香港證監會中介機構部執行董事葉志衡曾稱，年底前發放虛擬資產交易平台牌照，明年初啟動虛擬資產交易平台諮詢小組，以及繼續支持代幣化和Ensemble項目沙盒實驗。

據悉，港交所推出指數系列一方面支持香港金融科技的發展，同時亦為投資者在不斷變化的市場環境中提供重要的基準工具和解決方案。

指數系列將包括比特幣和以太幣的參考指數以及參考匯率。參考指數以比特幣或以太幣的24小時交易量加權的基準現貨價格為基礎，依據多家主要虛擬資產交易所的匯總市場價格計算，並即時以美元計價；參考匯率以香港時間每日下午16時計算。

此外，指數系列將會是香港開發的首個符合歐盟基準法規的虛擬資產指數系列。