精博台商專欄／善用遷冊機制 降低風險

國際政治風險升溫，造成企業跨國經營時，面臨金融法規、產業法規、及國際法規變化帶來的諸多挑戰。在這樣的局勢下，企業若需將控股公司轉移到另一個註冊國，遷冊機制無疑是一項值得考量的方案。

所謂遷冊，是指公司的法人主體從A國遷出並移轉到B國，根據A國與B國的公司法規定，該公司仍視為同一法人，僅國籍變更。公司原有的資產、權利和債務將依據雙方法律延續至B國的公司名下，避免重組或清算程序所帶來的複雜與風險。

遷冊在西方國家已行之多年。過去幾年，我國及鄰近的亞洲國家，對公司遷冊的態度已逐漸從陌生走向熟悉，了解透過遷冊可靈活調整企業架構。財政部於2019年針對此發布了「核釋有關我國公司之境外子公司辦理遷冊之所得稅規定」，明確指出若我國母公司所持的境外子公司在遷移註冊地過程中，其持股比例及投資架構不變，並且遷出與遷入國承認該公司為同一法人，則母公司無須在遷冊時計算投資收益或損失。

同時，新加坡與香港政府也察覺到跨國企業對於遷冊的需求。新加坡已於2017年修改公司法，允許外國法人以遷冊方式將註冊地移至新加坡。而香港則正積極推動相關修法，未來預計也會允許外國公司遷冊進入香港。不過需注意的是，這兩地目前僅開放外國法人遷入，並不允許企業遷出。

企業在面對不斷變動的國際環境時，應充分利用遷冊機制帶來的靈活性與法律保護，以便持續優化其經營策略，降低各類風險。在法規多變的時代，遷冊不僅是一種避險手段，更能為企業提供持續成長的契機，讓經營者得以長保無憂，走得更遠。諮詢電話（02）8732-9797。