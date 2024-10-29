紅色蘋果鏈 Q3獲利大躍進

大陸上市公司近期迎財報季，受惠消費電子行業復甦，加上蘋果第3季推出新款手機iPhone16，包含立訊精密、藍思科技、歌爾股份與長盈精密等蘋果供應鏈企業業績明顯增長。

大陸蘋鏈一哥代工廠立訊精密第3季財報顯示，單季營收為人民幣735.79億元，年增27.07%；淨利為人民幣36.79億元，年增21.88%。前三季營收人民幣1,772億元，年增13.67%，淨利人民幣90.75億元，年增23.06%。

大陸蘋果鏈公司前三季獲利亮眼

立訊精密表示，今年前三季公司所處消費電子、通訊及資料中心、汽車等領域相繼呈現新趨勢、新亮點。受到AI應用影響，消費電子終端設備加速落地，而AI大模型快速普及，也拉動資料中心核心零組件需求快速增長。

提供Mac金屬外殼等組建廠商長盈精密第3季營收約人民幣44.06億元，年增13.52%；淨利約人民幣1.61億元，年增20.65%。前三季淨利人民幣5.94億元，較去年同期則大增382倍。長盈精密稱，上半年消費電子領域持續復甦，尤其是智慧手機市場，出貨量連三季攀升。與此同時，大客戶的筆記型電腦產品恢復增長，推動相關業務穩步走高。

其他蘋鏈比如聲學零件供應商歌爾股份、玻璃基板供應商藍思科技前三季淨利為人民幣23.45億元、23.71億元，年增率分別都有162.88%與43.74%的增長。分季度來看，歌爾股份今年一至三季淨利分別為人民幣3.80億元、8.46億元、11.20億元，呈現逐季走揚格局。

歌爾股份此前表示，上半年伴隨消費電子行業終端需求的緩慢復甦，其精密零組件業務、智慧聲學整機業務以及智慧硬體業務板塊中的VR/MR/AR、智慧可穿戴等細分產品線業務均進展順利。

對於前三季業績增長原因，藍思科技接受機構調研時指出，前三季公司智慧手機與電腦類收入增長較快，占總營收超過80%。藍思科技也透露，「各個品牌近期都在推出新品，我們在這些產品中都有大份額參與。」

儘管iPhone16上市之初不被市場看好，但調研機構Counterpoint最新數據顯示，與2023年的iPhone 15相比，iPhone16上市後的首三周在大陸的銷量增長20%。該機構分析師稱，今年iPhone的順利生產和價格策略推動了這輪增長。

另據調研機構Canalys最新研報，第3季全球智慧手機出貨量年增5%，已連續四季正增長；全球PC市場連續四季增長，桌機、筆記型電腦等總出貨量增長1.3%。顯示全球消費電子市場持續復甦。