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華為拚命蓋超級充電站 單周新增28座

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導

華為公司旗下的鴻蒙智行公布最新的超級充電站布局顯示，今年 10 月 14 日至 20 日期間新增 28 座華為超充站，分別位於在上海、湖州、廣州、東莞、成都、武漢、南寧、福州、石家莊、濟南、西藏318公路沿線等。

截至今年 10 月 20 日，華為超充網路在全國已有 413 座華為超充站、7,249支華為超充槍，覆蓋 30 個省市中的 105 個城市。

其中，全國最大的華為全液冷超充站落戶江蘇昆山南站 P3 停車場，這一全新設施預計可滿足 60 輛新能源車同時充電，將滿足昆山南站新能源網約車和私家車的充電需求。

據介紹，此次上線的昆山南站超充站是華為數字能源、朗新科技集團、昆山交發集團及江蘇宏寶集團多方共同打造的全液冷超充專案，採用華為最新的全液冷超充技術，可支援最高 720kW 的功率輸出，號稱「充電1秒1公里」。

值得一提的是，華為終端 BG 董事長、智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東曾表示：到 2024 年底，華為將部署超過10萬支全液冷充電超級快充。

除華為超充站外，鴻蒙智行還接入了 1萬4,574 座鴻蒙智行優選站（協力廠商運營），覆蓋 338 個城市。

2024年 4 月，華為超充聯盟正式成立，號稱讓有路的地方就有高品質充電，包含哪吒汽車、小鵬汽車、比亞迪、北汽極狐、阿維塔、賽力斯、江淮汽車集團、長城汽車、理想汽車、廣汽集團、奇瑞汽車等車企均有參與。

更早之前的2023年 4 月，華為表示：華為數位能源定位為部件供應商，致力於幫助車企造好車；在充電網路領域，華為數位能源定位為解決方案提供商，為充電運營商帶來更好的投資回報。

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