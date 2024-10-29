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北京鼎泰豐糾紛 協商破局

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

「鼎泰豐」在大陸華北的品牌代理商恆泰豐母公司北京巨人，日前在台北舉行股東臨時會，解任董事長韓家宸職務並推選林禮宏為新董座後，原定今（28日）在北京接管恆泰豐，但雙方今天初步協商無法交接公司大小章破局，陷入兩岸法律認定爭議。北京恆泰豐委任律師強調，依照法律程序，公司董事會必須在北京召開，林禮弘則說，在台開股東臨時會一切合乎程序，希望雙方多溝通，用和平方式解決。

台灣餐飲品牌「鼎泰豐」代理商北京恆泰豐宣布，將於本月底前結束所有門市經營。接著，鼎泰豐台灣總部也宣布終止品牌授權。

不過，原由大成集團副董事長韓家宸、股市聞人孫鐵漢、鼎泰豐董事長楊紀華三人擔任股東的恆泰豐母公司北京巨人，在近年三方理念不同調，楊將持股售予孫鐵漢後，占多數股權的孫一方日前在台主導巨人公司召開股東臨時會，解任韓家宸恆泰豐董事長職務，並推選林禮宏為新董座，後於近日赴北京進行公司交接，計畫28日正式接管力拼繼續經營，並召開記者會說明，惟韓、孫兩方人馬初步協商破局。

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