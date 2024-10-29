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房市新政滿月 中古屋交易量增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸在9月底宣布包含降低房貸在內多項房地產政策，刺激房市。新政至今上路滿月，據統計，北上廣深的中古屋成交量在10月明顯上漲。其中北京交易中古屋的簽約數達1.6萬戶，創19個月來新高。

中國人民銀行（中國央行）與中國金融監管總局在9月29日晚間共同宣布4項金融政策，以支持中國房地產。隨後4大一線城市紛紛響應，北京、上海「放寬了限購的條件」，廣州「全面取消限購」，深圳「部分區域取消限購」。

第一財經報導，新政上路1個月，北上廣深的中古屋交易量明顯增加。報導引述中原地產研究院的最新統計數據指出，截至10月24日，北京10月簽約並公告的中古屋達到1萬1699戶，預計全月將突破1.6萬戶，創下近19個月來的新高。

9月時北京簽約並公告的中古屋1萬4349戶，8月1萬4363戶、7月1萬5575戶、6月1萬4987戶。

中國房地產住宅資訊服務平台（CRIC）的監測數據顯示，今年10月上海、深圳、廣州的中古屋市場活絡程度優於新成屋。

報導指出，自上海中古屋日均簽約並公告數量基本維持在800戶左右。截至10月23日，總數已達到1萬6959戶，10月有望突破2萬戶。

截至10月21日，深圳已簽約並公告的中古屋共5005戶，較9月大幅增加1195戶，漲幅31%；至於廣州，截至10月24日，10月中古屋累計簽約達1萬3004戶。

中國房地產市場研究機構克而瑞表示，從政策持續性來看，10月延續復甦行情，一線城市因為政策利多，新成屋、中古屋的需求大概仍維持在高點，二、三線城市的成長可能持續放緩。

國信證券表示，一線城市直接受益於新政，二線城市則因為沒有發布地方房地產新政，以至於銷售成長幅度不及一線，且城市間分化較為明顯。

一線城市 北京 房地產

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