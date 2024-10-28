陸救市能否引A股長牛？專家：守住滬指3000點是關卡

大陸官方自9月24日以來推出系列一攬子政策組合拳救市，帶動A股上漲，外界關注政策有效性及延續性。專家表示，任何政策關鍵在「信心」。而A股現在處於守勢，未來難以狂飆猛漲，如果滬指能守住3000點，之後才有機會震盪上行，「慢牛」格局機率才可能增。

北威論壇28日舉辦「中國救市政策的影響」論壇，會中聚集經濟學家、投顧專家與基金經理人等針對大陸救市政策影響與未來投資前景進行討論。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授陳松興表示，中國經濟前景堪慮，包括結構性障礙、債務泡沫破滅、地方財政問題、國進民退效率低、製造業產能過剩、傾銷與貿易戰、失業與消費信心、經濟停滯和通縮等，前述也會影響社會與政治穩定。

對於大陸近期推出的救市政策，台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如認為，要觀察大陸當前政策，應該以美國2008與2020年救市、歐債危機、日本1990年以來救市政策經驗與規模作為參照。從前述國家經驗看，任何國家救經濟，關鍵是「信心」。很多政策並不是光看該不該做，而是要觀察為什麼這樣做，也因此救市必須走著看，不能光看一個政策。未來大陸政策效果能否延續，要看能否克服結構性問題，包括科技創新、產業結構轉型等問題。

萬寶投顧公司董事長朱成志認為，要注意到大陸經濟政策方向一直在改變，自從9月26日提出要努力提振資本市場，加上人行推互換便利及引導中長期資金入市等措施，所以不能用西方方法來解決中國問題，且很多措施不是一次到位，而是一步一步來。

朱成志也認為中國大陸會記取過往教訓，他指出2008年溫家寶任內推出兩年4兆計畫刺激經濟，政策來的快也猛，但隨後也衍生貪腐、蚊子館等各種後遺症，「所以他們清楚，任何政策都會有副作用，所以慢慢來。包括保交屋、白名單都是新的遊戲規則，中國正在用自己的方法解決自己的經濟問題。」

對於A股前景，朱成志說，認為這次上證指數只要守住3000點不破，能撐過10年線並守住，機會會慢慢湧現。目前也等著陸續推出的政策。