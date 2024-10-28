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北京鼎泰豐「股東之爭」初步協商破局 無法交接公司章

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
北京恆泰豐28日就雙方交接事宜召開記者會說明，無奈仍破局。左為楊炳坤，右為林禮宏。讀者提供
北京恆泰豐28日就雙方交接事宜召開記者會說明，無奈仍破局。左為楊炳坤，右為林禮宏。讀者提供

「鼎泰豐」在大陸華北的品牌代理商恆泰豐母公司北京巨人，日前在台北舉行股東臨時會，解任董事長韓家宸職務並推選林禮宏為新董座後，原定今（28日）在北京接管恆泰豐，但雙方今天初步協商無法交接公司大小章破局，陷入兩岸法律認定爭議。北京恆泰豐委任律師強調，依照法律程序，公司董事會必須在北京召開，林禮弘則說，在台開股東臨時會一切合乎程序，希望雙方多溝通，用和平方式解決。

台灣餐飲品牌「鼎泰豐」代理商北京恆泰豐，在大陸華北等地經營14家門市，今年8月底，由韓家宸任董座的恆泰豐，宣布因公司營業執照期限屆滿，股東未就執照展延達成一致，將於本月底前結束所有門市經營。接著，鼎泰豐台灣總部也宣布終止品牌授權。

不過，原由大成集團副董事長韓家宸、股市聞人孫鐵漢、鼎泰豐董事長楊紀華三人擔任股東的恆泰豐母公司北京巨人，在近年三方理念不同調，楊將持股售予孫鐵漢後，佔多數股權的孫一方日前在台主導巨人公司召開股東臨時會，解任韓家宸恆泰豐董事長職務，並推選林禮宏為新董座，後於近日赴北京進行公司交接，計畫28日正式接管力拼鼎泰豐在華北繼續經營，並召開記者會說明，惟韓、孫兩方人馬初步協商破局。

北京恆泰豐公司法務顧問符霜葉表示，北京恆泰豐公司在北京登記，根據法律章程規定，必須適用大陸法律，林禮宏未出示合法接管文件，且巨人公司在台北召開董事會並不合法。她並指，巨人公司是在前兩三天告知，並且當時告知是開「恆泰豐股東會」不是董事會，質疑其身份合法性。

符霜葉還說，目前北京恆泰豐進入「強制清算」，公司大小章已經是法院管理，開弓沒有回頭箭，誰也不能拿到經營權，除非等強制清算結束。或者雙方和解，重談股權經營權。

林禮宏則強調，按照台灣法律來說，巨人公司在台灣召開董事會一切合乎台灣程序，表示做為股東，擁有公司百分百權利，拿不到公章是「莫名其妙」，也因此無法變更法人代表。但他也說，還是希望與對方多溝通，用和平方式解決，若未果再走上法律程序。

至於公司虧損問題，北京恆泰豐總經理楊炳坤說，恆泰豐疫情三年確實虧損，但有召開董事會報告財務，當時股東三方都同意的，財務報表也清楚呈現，沒有帳目不清。林禮宏則稱，將再查其他流向的帳目。

北京恆泰豐公司法務顧問符霜葉在北京說明不交出公司大小章的情況，質疑巨人公司召開股東臨時會的身分合法性。讀者提供
北京恆泰豐公司法務顧問符霜葉在北京說明不交出公司大小章的情況，質疑巨人公司召開股東臨時會的身分合法性。讀者提供

北京 品牌 財務

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