快訊

12強賽／專訪林昱珉！徵召義不容辭 期待和林家正、林立打拚

「警勸能和解就和解」桃園女童遭擄 母心寒：沒多期待檢警調查

家寧遭疑被「邪教」洗腦 前男友Andy首發聲：想拍片談心靈課程

聽新聞
0:00 / 0:00

防各個擊破 陸警告歐盟：與企業單獨談判將動搖彼此信任

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸陸商務部明確表達，反對歐盟與大陸企業單獨進行價格承諾談判。圖為本土車廠奇瑞剛出廠的新能源汽車。（新華社）
大陸陸商務部明確表達，反對歐盟與大陸企業單獨進行價格承諾談判。圖為本土車廠奇瑞剛出廠的新能源汽車。（新華社）

中歐針對電動汽車談判上演諜對諜。針對歐盟聲稱，根據世界貿易組織（WTO）規則，歐盟有權與參與調查的不同企業商談價格承諾，並且不排斥其他企業單獨與歐方商談價格承諾。對此，大陸商部警告，這將動搖彼此信任，干擾磋商整體進程。

大陸商務部28日中午發布新聞稿表示，10月25日，大陸商務部長王文濤與歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯的視訊會談中，中方已明確表示，中國機電商會獲得不同類型中國企業的充分授權，提出了代表行業整體立場的價格承諾方案。

新聞稿稱，中歐雙方已在此基礎上進行多輪磋商，付出艱苦努力，取得一定進展。如歐方在與中方磋商的同時，又與部分企業單獨進行價格承諾談判，將動搖彼此信任，干擾磋商整體進程，也將給價格承諾協議的後續執行和監管增加更多行政成本。

大陸商務部強調，目前中歐雙方已開啟下一階段磋商，中方希望雙方按照現有框架，在前期磋商的基礎上加快推進，盡早取得實質性突破。

中國機電產品進出口商會10月16日就曾發布一份聲明指出，注意到歐盟在與中方磋商的同時，又單獨與中國部分企業進行價格承諾談判。中國機電商會強調，目前單獨談判的企業均在已授權中國機電商會的12家電動汽車企業集團之內，且所有授權企業一致同意作為一個整體參與中國機電商會的價格承諾申請。

其次，中國機電商會向歐委會提交的價格承諾方案已涵蓋所有授權企業的方案，並無必要再單獨申請。最後，考慮到歐委會在本案初裁和終裁披露中，將企業集團及關聯公司作為一個整體進行稅率裁定，那麼無論是徵稅措施還是價格承諾，對於企業集團中的所有生產商都不應差別對待。

中國機電商會表示，如果歐盟執意單獨與個別企業開展價格承諾談判，很有可能存在以雙重標準甚至多重標準區別對待企業的問題。歐盟與企業單獨開展價格承諾談判，將動搖談判的基礎和互信，給雙方磋商帶來干擾。

歐盟 電動汽車 電商

延伸閱讀

終裁日前 歐盟可能首次派員赴陸繼續電動車關稅磋商

歐盟官員：歐盟不應「球員兼裁判」 老對他國說教

北京施壓 要求車企暫停歐洲擴廠 東風、長安布局計畫大亂

歐盟文件稱中「體制性對手」 經貿政策將更鷹派

相關新聞

防各個擊破 陸警告歐盟：與企業單獨談判將動搖彼此信任

中歐針對電動汽車談判上演諜對諜。針對歐盟聲稱，根據世界貿易組織（WTO）規則，歐盟有權與參與調查的不同企業商談價格承諾，...

淘寶「雙11」購物節啟動 飛天茅台再「跳水」單價跌近8000元

大陸雙十一購物節已拉開序幕，各類產品打響價格戰。其中中國白酒「飛天茅台」在電商平台的價格更是跌近2000元人民幣（下同。約新台幣8000元），甚至低於「6·18」活動價格。

中國貿促會：工商界堅決反對美歐對華經貿限制措施

大陸中國貿促會副會長張少剛表示，近期美國、歐盟等相繼出台一些涉華經貿限制措施，是明顯違背世界貿易組織（WTO）規則的單邊...

陸經濟下行 學者：台灣政府、企業、民眾都要避險

大陸面臨經濟下行風險，而與大陸貿易密切的台灣受到何種影響備受關注。學者專家表示，兩岸經貿前景的「球不在台灣手中」。一方面...

充當白手套、代華為買台積晶片？ 算能被爆料「有簽協議」

中國晶片企業算能公司傳是協助華為取得台積電晶片的白手套，算能27日發布新聞稿喊冤，強調從未與華為有任何業務關係，也從未違...

經濟前景疲軟＋高利率 香港住宅市場增長難以持續

在港府政策大力推動下，香港新房和二手住宅銷售量一度回升，但這種增長可能因經濟前景疲軟及高利率而難以持續。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。