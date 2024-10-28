防各個擊破 陸警告歐盟：與企業單獨談判將動搖彼此信任

中歐針對電動汽車談判上演諜對諜。針對歐盟聲稱，根據世界貿易組織（WTO）規則，歐盟有權與參與調查的不同企業商談價格承諾，並且不排斥其他企業單獨與歐方商談價格承諾。對此，大陸商部警告，這將動搖彼此信任，干擾磋商整體進程。

大陸商務部28日中午發布新聞稿表示，10月25日，大陸商務部長王文濤與歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯的視訊會談中，中方已明確表示，中國機電商會獲得不同類型中國企業的充分授權，提出了代表行業整體立場的價格承諾方案。

新聞稿稱，中歐雙方已在此基礎上進行多輪磋商，付出艱苦努力，取得一定進展。如歐方在與中方磋商的同時，又與部分企業單獨進行價格承諾談判，將動搖彼此信任，干擾磋商整體進程，也將給價格承諾協議的後續執行和監管增加更多行政成本。

大陸商務部強調，目前中歐雙方已開啟下一階段磋商，中方希望雙方按照現有框架，在前期磋商的基礎上加快推進，盡早取得實質性突破。

中國機電產品進出口商會10月16日就曾發布一份聲明指出，注意到歐盟在與中方磋商的同時，又單獨與中國部分企業進行價格承諾談判。中國機電商會強調，目前單獨談判的企業均在已授權中國機電商會的12家電動汽車企業集團之內，且所有授權企業一致同意作為一個整體參與中國機電商會的價格承諾申請。

其次，中國機電商會向歐委會提交的價格承諾方案已涵蓋所有授權企業的方案，並無必要再單獨申請。最後，考慮到歐委會在本案初裁和終裁披露中，將企業集團及關聯公司作為一個整體進行稅率裁定，那麼無論是徵稅措施還是價格承諾，對於企業集團中的所有生產商都不應差別對待。

中國機電商會表示，如果歐盟執意單獨與個別企業開展價格承諾談判，很有可能存在以雙重標準甚至多重標準區別對待企業的問題。歐盟與企業單獨開展價格承諾談判，將動搖談判的基礎和互信，給雙方磋商帶來干擾。