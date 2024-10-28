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中國貿促會：工商界堅決反對美歐對華經貿限制措施

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國國際貿易促進委員會副會長張少剛。（中通社）
中國國際貿易促進委員會副會長張少剛。（中通社）

大陸中國貿促會副會長張少剛表示，近期美國、歐盟等相繼出台一些涉華經貿限制措施，是明顯違背世界貿易組織（WTO）規則的單邊主義措施，中國貿促會、中國國際商會代表大陸工商界表示堅決反對。同時，鄭重呼籲美方、歐方等尊重市場經濟規律和公平競爭原則，立即停止錯誤做法，通過磋商對話化解糾紛矛盾。

張少剛28日在大陸國務院新聞辦舉行的記者會上作出上述表態。他說，這不是中國工商界的一家之聲，而是全球工商界的共同呼聲。在近期舉行的亞太經合組織工商諮詢理事會2024年第三次會議上，中美工商界代表聯合提案，推動會議通過亞太供應鏈合作原則，提出堅持供應鏈開放合作與非歧視、供應鏈政策應遵守世貿組織規則等具體訴求，並納入致APEC領導人的報告，這充分反映包括中美工商企業在內的國際工商界的聲音。

他並指，近期，中國貿促會對400多家重點外資企業開展調研，分別有64.9%、66.6%的受訪企業認為中央和地方政府出台的外資相關政策起到較好的支持效果，普遍表示感受到中國政府擴大高水平對外開放的決心。

中國貿促會是一半官方組織，成立於1952年，是大陸全國性對外貿易投資促進機構。

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