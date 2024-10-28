陸經濟下行 學者：台灣政府、企業、民眾都要避險

大陸面臨經濟下行風險，而與大陸貿易密切的台灣受到何種影響備受關注。學者專家表示，兩岸經貿前景的「球不在台灣手中」。一方面台灣並未有主控權，一方面大陸經濟衰退導致民眾必要避險。

民進黨中國事務部28日舉辦中國經濟風險座談會，聚集大陸經濟學者討論大陸當前經濟狀況、前景與台灣因應方向。

中華經濟研究院助研究員王國臣指出，大陸面臨經濟衰退、工業產能過剩、美中貿易戰、金融與銀行系統危機與人民幣匯率等風險。他觀察到大陸食品價格在鬆動，提醒明年可能從通縮轉向停滯性通膨，收入減少，但物價上升。

王國臣表示，短期要觀察上證能否守住3,000點，同時看大陸官方會否撥款人民幣10兆收購庫存房。整體而言，大陸經濟空轉時間過長，現在政策補救為時已晚，未來「中國經濟只有緩慢崩潰跟立即崩潰兩個結果」。

而中國經濟會否崩潰？國立政治大學教授黃智聰對本報表示，大陸這次救市措施跟以前不一樣，以往重視供給側改革，強調生產，這次著重需求面。能否有效果要看政策能否完全落實。

黃智聰指出，大陸不管如何刺激，最重要問題在於對未來前景不確定性。如果社會主義高過市場經濟，不論中共花多少錢，在不確定性下，可能效果有限，且會有更多副作用產生。

面對大陸經濟風險，台灣因應之道，國立雲林科技大學教授鄭政秉指出，主要任務仍在於促進和平、持續推動「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）。他說，沒有人希望兩岸戰爭，如果通過經貿增強交流，可以降低風險，「但球不在台灣手中。」

鄭政秉表示，要持續預警台商投資風險、建立全球更牢固生產基地與供應鏈，逐步發展軍火工業、高科技武器等，

王國臣則說，經濟互賴降低導致戰爭風險，「但球不在我們這邊」，假設大陸經濟衰退，不光政府要避險，民眾與台商也要避險，所以從這層意義上看，「球並不在我們這邊」。

黃智聰表示，在簽訂自貿協定上，台灣並非主要掌控那一方，不論要加入什麼組織，「球不在我們這裡」。他建議比照台灣跟多國簽免簽入境模式，利用出口產品到某些國家，並跟當地簽訂協議，可能非全面性，步步推展。