快訊

全球最貴！造價近9千萬「奢華廁所」長這樣 品冠驚呆了

京華城案延押「第一人」 應曉薇涉收賄再羈押2月

圈地萬聖節？上海街頭嚴查「奇裝異服」管制民眾扮裝過節

聽新聞
0:00 / 0:00

前上海首富周正毅與網紅直播帶貨惹議 網友：人生的盡頭是帶貨？

香港01／ 撰文：許祺安
前上海首富周正毅與網紅直播帶貨惹議。（影片截圖）
前上海首富周正毅與網紅直播帶貨惹議。（影片截圖）

曾被外界稱為「上海首富」的周正毅，近日與網紅于文紅一道現身直播間，稱要「助農新疆」，疑似進軍直播帶貨領域，引發大陸網友熱議。

在短影音平台抖音上，周正毅賬戶可見的最早一條影片發佈時間為去年11月，至今已有11萬粉絲。他於近日又發佈影片稱，將與網紅于文紅合作，開展電商助農活動。

周正毅先是發佈了一條題為「會長開展電商助農，與新疆果業集團座談交流會」的影片，並在影片字幕中稱：「未來呢我們也希望在咱們新疆，農產品的品牌打造、電商直播，每個月希望能夠有長期的穩定合作。」其後，周正毅又宣佈要與網紅于文紅一道直播，當晚直播間約有2000名觀眾在觀看。

事件引發熱議，不少網友表示許多名人都走向了直播帶貨：「很多當年的風雲人物，都出來帶貨了」「都不差錢的人還這麼折騰，低調點享受生活不好嘛」「居然和毛玉萍的工作要一樣了」。

曾被稱為「上海首富」

據此前報導，2002年周正毅曾登上《福布斯》中國富豪排行榜第11位，被外界稱為「上海首富」，跟曾對傳媒表示「我有至少逾150億元（約逾新台幣600億元）」。

2003年，周正毅因涉嫌虛報註冊資本和操縱證券交易價格，在上海被判入獄3年。2005年9月，香港廉署通緝周正毅，控罪為「串謀詐騙」，此時周正在上海服刑。2006年5月26日，周正毅刑滿出獄。

2006年，中共中央政治局委員、上海市委書記陳良宇，因挪用社保基金而倒台。2007年，周正毅服刑3年後出獄不久，就再因為陳良宇相關的一系列案件被捕。他最終因虛開增值稅專用發票、個人行賄、挪用資金、單位行賄及對企業人員行賄，判囚16年。

延伸閱讀：

有片／四川48歲男搭訕被拒洩憤撞人 美女網紅凌晨馬路直播險被撞

大陸百萬粉絲網紅編造虛假身世 竟讓親媽扮「養母」賣慘牟利被拘

文章授權轉載自《香港01》

直播

相關新聞

淘寶「雙11」購物節啟動 飛天茅台再「跳水」單價跌近8000元

大陸雙十一購物節已拉開序幕，各類產品打響價格戰。其中中國白酒「飛天茅台」在電商平台的價格更是跌近2000元人民幣（下同。約新台幣8000元），甚至低於「6·18」活動價格。

中國貿促會：工商界堅決反對美歐對華經貿限制措施

大陸中國貿促會副會長張少剛表示，近期美國、歐盟等相繼出台一些涉華經貿限制措施，是明顯違背世界貿易組織（WTO）規則的單邊...

陸經濟下行 學者：台灣政府、企業、民眾都要避險

大陸面臨經濟下行風險，而與大陸貿易密切的台灣受到何種影響備受關注。學者專家表示，兩岸經貿前景的「球不在台灣手中」。一方面...

充當白手套、代華為買台積晶片？ 算能被爆料「有簽協議」

中國晶片企業算能公司傳是協助華為取得台積電晶片的白手套，算能27日發布新聞稿喊冤，強調從未與華為有任何業務關係，也從未違...

經濟前景疲軟＋高利率 香港住宅市場增長難以持續

在港府政策大力推動下，香港新房和二手住宅銷售量一度回升，但這種增長可能因經濟前景疲軟及高利率而難以持續。

WSJ：習放行刺激經濟 何立峰扮關鍵角色、卻讓外企不安心

中國近期公布系列刺激經濟措施，據美媒報導，主管經濟的副總理何立峰在促成國家主席習近平同意這些政策上發揮了關鍵作用。與習近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。