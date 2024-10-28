中共人大常委會下周開會 市場關注是否涉及增發國債

中共十四屆全國人大常委會第十二次會議將於11月4日至8日舉行，儘管目前已公布的議程未提及增發國債，但將審議國務院關於金融工作情況的報告。華爾街日報指出，市場將這次備受期待的會議視為宣布更多刺激措施以提振經濟的關鍵窗口。

據新華社報導，25日上午舉行的十四屆全國人大常委會第三十二次委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第十二次會議審議學前教育法草案、文物保護法修訂草案、礦產資源法修訂草案等。此外，還將審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。

新華社這篇報導並沒有提到財政刺激措施，華爾街日報表示，目前尚不清楚大陸國務院是否會向全國人大提交財政刺激方案。

大陸財政部長藍佛安本月12日曾表示，財政部將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本，並加大化解地方債務風險，減輕地方化債壓力。

財新網隨後引述消息人士指出，中國計劃在未來三年發行總值逾人民幣6兆元的超長期特別國債等財政刺激措施，以促進經濟復甦，融資所得部分資金也會幫助地方政府解決表外債務。