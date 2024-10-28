周一陸股開盤前 人行再推新工具補充市場流動性

28日陸股開盤前，中國人民銀行（大陸央行）發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，進一步豐富央行貨幣政策工具箱，決定從即日起啟用「公開市場買斷式逆回購操作工具」。

上海澎湃新聞指出，買斷式逆回購的定位為流動性投放工具。這是今年以來繼臨時正逆回購、國債買賣後，大陸央行再次推出的新工具。買斷式逆回購的期限為不超過1年，將進一步豐富流動性管理工具。人行選擇此時推出新工具，預計可更好對沖年底前MLF的集中到期。

陸股28日開盤三大股指漲跌不一，上證指數漲0.02%，深成指跌0.02%，創業板指跌0.48%。

根據人行公告，28日起啟用的公開市場買斷式逆回購操作工具，操作對象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過1年。公開市場買斷式逆回購採用固定數量、利率招標、多重價位中標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等。

據《上海證券報》引述接近央行人士透露，此次人行在現有工具基礎上推出買斷式逆回購，預計將覆蓋三個月、六個月等期限，增強一年以內的流動性跨期調節能力，進一步提升流動性管理的精細化水平。

報導稱，人行操作工具日益多元，可望帶動全市場買斷式回購業務發展。分析人士表示，中國貨幣市場的主流模式是質押式回購，交易中債券押品被凍結在資金融入方帳戶，無法繼續在二級市場流通，出現違約等極端情形不利於保障資金融出方權益。更多海外投資者進入中國債券市場後，他們更習慣國際上普遍採用的買斷式回購。

分析人士說：「央行推出買斷式逆回購，既是自身操作工具的豐富，也可對市場發展買斷式回購業務形成示範作用，緩解質押品凍結對金融機構整體流動性監管指標壓力，持續提升銀行間市場的流動性、安全性和國際化水平。」