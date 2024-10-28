陸工業企業利潤暴跌 前九月轉負

中國大陸國家統計局昨公布，今年前九個月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤年減百分之三點五。其中，九月規模以上工業企業利潤減幅進一步擴大至年減百分之廿七點一，降幅較八月擴大九點三個百分點，導致今年累計利潤由正轉負。

所謂規模以上工業企業，是指主營業務收入在人民幣兩千萬元以上的工業企業，即大型工業企業。

據發布，今年前九月，大陸規模以上工業企業實現利潤總額約人民幣五點二兆元（約台幣廿三點五兆元），年降百分之三點五。當中採礦業實現利潤總額年降百分之十點七，製造業實現利潤總額年降三點八，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤年增十二點一。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧解讀，規模以上工業企業利潤下滑，受多重因素影響，包括有效需求不足、工業品價格下降，以及今年八月以來同期基期明顯抬高等。但他也稱，前九月，規模以上工業企業利潤總額超過人民幣五兆元，特別是以高技術製造業為代表的新動能產業利潤較快成長，彰顯工業經濟發展韌性。

于衛寧指出，從價格來看，工業品出廠價格持續低迷，九月工業生產者出廠物價指數降幅持續擴大，對企業收入和利潤形成較大壓力。企業成本成長快於營收成長速度，導致企業毛利下降，對利潤成長支撐不足。而今年八月以來同期基數明顯抬高也對利潤恢復帶來壓力。

另外，從收入來看，今年前九個月，規模以上工業企業營業收入成長百分之二點一，成長速度也較前八個月回落○點三個百分點。

不過，今年前九個月消費品製造業利潤年增百分之二點四，在大陸各地推動一系列擴內需促消費政策及國際市場需求穩定下，部分消費品行業紡織、家具等保持較快成長。

針對未來前景，于衛寧認為，儘管工業企業利潤有所下降，但是工業新動能韌性顯現，且隨著工業企業預期穩定、信心增強，工業企業效益可望恢復。下階段要加快落實存量政策和近期推出的一攬子增量政策，為工業企業健康發展提供良好的生產經營環境。