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陸副財長：刺激措施規模大 全年拚保5

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸財政部副部長廖岷。（圖／取自中國網）
大陸財政部副部長廖岷。（圖／取自中國網）

中國大陸財政部副部長廖岷日前出席世界銀行發展委員會會議時表示，近期大陸官方推出一攬子增量政策，除貨幣政策外，還將加強財政調節力度，在化解地方政府債務、穩定房地產等實施一系列強有力措施，強調有信心實現全年百分之五左右的經濟成長目標。他並預告，大陸此輪刺激措施規模「將會是相當大的」。

廖岷當地時間廿五日在美國華盛頓出席世界銀行、國際貨幣基金年會，期間也與美國財政部負責國際事務的次長夏包（Jay Shambaugh）共同主持召開中美經濟工作組第六次會議。

大陸財政部昨發布，針對大陸經濟情勢，廖岷表示，近期大陸官方推出一攬子增量政策，除貨幣政策外，還將加強財政政策逆周期調節力度，在化解地方政府債務、穩定房地產、提高重點群體收入、保障民生、推動設備更新和消費品以舊換新等方面實施一系列強有力措施，透過政府支出撬動社會投資、刺激消費，增加有效需求。

廖岷強調，大陸有信心實現全年百分五左右的經濟成長目標，並且持續為全球經濟成長注入動力。

港媒報導，廖岷當天接受外媒訪問指出，大陸官方近期宣布一系列的刺激經濟措施目的是加大宏觀政策力度，以擴大內需及實現今年百分之五左右的成長目標，同時配合財政政策來推動經濟結構調整，特別是提振內需及消費。他並稱，大陸此輪政策規模「將會是相當大的」。

大陸財政部尚未公布此輪刺激經濟政策的具體規模，預料大陸官方可能在下月全國人大常委會會議結束後公布。該會議將於十一月四日至八日舉行。

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