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算能私通華為 遭陸媒爆料
大陸晶片企業算能公司發新聞稿表示從未與華為有任何業務關係，也從未違反美國出口管制規則，不過大陸科技媒體「鈦媒體」報導披露「算能或與華為有一定約束性協議，將台積電代工、有相似設計的AI晶片提供給華為」，但此段內容昨晚已被刪除。
鈦媒體報導，算能科技公司成立於二○二○年，主打AI與RISC-V晶片產品設計，團隊來自於加密貨幣挖礦設備商「比特大陸」（Bitmain）；比特大陸聯合創始人詹克團也是算能聯合創始人。
報導指出，北京比特大陸科技公司成立於二○一三年，主要從事礦機算力晶片的研發與銷售，二○一五年開始涉足AI領域。二○一六年，比特大陸宣布推出旗下算豐SOPHON產品品牌，隨後推出多款晶片產品。
大陸企業資訊查詢網站「天眼查」顯示，截至目前，廈門算能科技公司法定代表人為趙紅愛，持股卅％左右，而經多層穿透，詹克團仍擁有算能科技廿％以上的股份。
據報導，二○一九年比特大陸爆發詹克團和吳忌寒兩大創始人「宮鬥」。二○二○年，算豐品牌從比特大陸業務拆分，算能科技誕生。二○二一年算豐併入算能，今年算能發表AI大模型訓推一體ＴＰＵ處理器BM1690、第二代伺服器RISC-V處理器SG2044，晶片均由台積電生產。資料顯示，台積電過去幾年已向算能代工數十萬顆晶片。
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