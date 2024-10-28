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外媒報導：陸企算能 幫華為取得台積晶片

聯合報／ 國際中心／綜合報導
外媒報導，台積電已停止向中國大陸晶片開發商算能科技供貨。記者黃仲裕／攝影
外媒報導，台積電已停止向中國大陸晶片開發商算能科技供貨。記者黃仲裕／攝影

美國之音與路透報導，中國大陸科技巨頭華為的人工智慧（AI）處理器被發現使用台積電晶片後，台積電停止向陸晶片開發商算能科技（Sophgo）供貨。美商務部表示，已獲悉美出口管制規定可能遭違反的報導，但無法評論是否有調查正在進行。

路透引述知情人士指出，算能科技向台積電訂購的晶片與華為昇騰（Ascend）九一○B處理器中的晶片一致，華為因美國國家安全考量被限制採購這項產品，暫無法確認這些晶片是如何安裝到華為產品。

華為和台積電皆未回應路透置評請求。不過，算能科技廿七日發布聲明，否認與華為有任何業務往來。

算能聲明指出，美國商務部針對台積電與華為關係的調查，與算能科技及其產品無關，「算能科技從未與華為有過任何直接或間接的業務關係」，該公司一直嚴格遵守包括美國出口管制在內的相關法規，並已向台積電提供詳細調查報告，證明公司與華為事件無關。對損害該公司商譽的個人或實體，將保留法律追訴權。

官員：台積向美示警

路透廿三日報導，加拿大半導體研究機構TechInsights拆解華為昇騰九一○B人工智慧晶片後，發現其中採用了台積電七奈米製程晶片組。

另一消息來源稱，約兩周前，台積電將此發現通知美國政府。

據台灣官員說法，台積電是在發現供應給這名客戶的晶片最後用於華為產品後，決定停止供貨。這名官員談到，台積電向台灣及美國政府提出示警，並展開調查。

台積電表示，該公司並未成為任何調查的對象，自二○二○年九月中旬起已不再對華為出貨，一旦發現任何可疑情形，台積電都會迅速採取行動，以確保合法。

華為在廿二日的聲明中表示，自二○二○年美國法規實施以來，該公司並未透過台積電生產任何晶片。

算能科技與中國比特幣挖礦設備公司比特大陸（Bitmain）有關聯。根據企業註冊資料庫，算能科技共同創辦人詹克團也共同創辦了比特大陸。台灣科技、民主與社會研究中心八月報告稱，比特大陸正試圖挑戰輝達和超微在AI晶片市場的主導地位。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真告訴美國之音，要有效堵住這些漏洞，美國政府應強化監管措施，而非僅依賴企業自律。她並指出，台積電今年營收成長三成，主要客戶為美國人工智慧和雲端運算巨頭，不太可能冒險踩紅線供貨給華為。

華為AI晶片羅生門 製表／國際中心、大陸中心、財經中心 圖／聯合報提供
華為AI晶片羅生門 製表／國際中心、大陸中心、財經中心 圖／聯合報提供

台積電 客戶 美國

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