被台積封殺算能喊冤 聲明與華為無業務關係

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
算能27日發新聞稿喊冤，強調從未與華為有任何業務關係，也從未違反美國出口管制規則。（取自鈦媒體）
算能27日發新聞稿喊冤，強調從未與華為有任何業務關係，也從未違反美國出口管制規則。（取自鈦媒體）

針對台積電（2330）停止代工大陸晶片企業算能公司（Sophgo Technologies）的晶片訂單，算能昨（27）日發新聞稿喊冤，強調從未與華為有任何業務關係，也從未違反美國出口管制規則。

不過，大陸科技媒體「鈦媒體」報導披露「算能或與華為有一定約束性協議，將台積電代工、有相似設計的AI晶片提供給華為」，但此段內容昨晚已被刪除。

算能昨天凌晨發布英文聲明指出，美商務部對台積電和華為可能存在關聯的調查與算能及其產品無關，公司從未與華為進行過任何直接或間接的業務關係。算能一直嚴格遵守法律法規展開業務，公司從未違反美國出口管制規則。算能已向台積電提供「詳細調查報告」，以證明算能與華為的調查無關。

鈦媒體報導，算能科技公司成立於2020年，主打AI與RISC-V晶片產品設計，團隊來自於加密貨幣挖礦設備商「比特大陸」（Bitmain）。比特大陸聯合創始人詹克團也成為算能聯合創始人。

台積電 美國

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