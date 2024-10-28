深圳保時捷售價 下殺至六折

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

西方豪車在中國大陸市場已經賣不動了？據上海澎湃新聞報導，有消息稱，深圳經銷商對保時捷Macan車型大幅降價，其中2024款Macan 2.0T的「裸車」報價最低只要人民幣35.8萬元（約合新台幣161萬元），但這款車型的廠商指導價為人民幣57.8萬元，相當於打六折。

報導稱，「保時捷售價跌破人民幣40萬」的話題，近日也衝上了大陸的網路熱搜。

澎湃新聞記者以消費者身分聯繫深圳和廣東多家保時捷4S店，相關工作人員表示店內該車型並沒有類似促銷，還有工作人員稱，從來沒聽說過這麼低的售價。

據門店報價，Macan裸車價均高於人民幣40萬元，折扣力度約略高於七折。落地價基本都在人民幣60萬元（約合新台幣270萬元）左右，最低報價也要人民幣50幾萬元。

澎湃新聞指出，「裸車價」是指車輛本身的價格，不包括任何其他費用，是汽車經銷商單純針對汽車這個商品本身制定的價格，一般是在官方指導價的基礎之上進行小幅調整。

「落地價」指購買汽車後到真正可以上路行駛所花費的所有費用，包括裸車價、車輛購置稅、保險費、上牌費等。不少汽車經銷商為吸引消費者，會刻意將裸車價設置得較低，但會要求消費者在店內購買保險、選擇時間更長車貸方案、加裝高價配件等。

今年上半年，保時捷大陸部分地區的經銷商確實對入門車型Macan和純電動轎跑Taycan實施了大幅度降價促銷活動，最優惠的價格可以達到七折，不少門店的Macan車型裸車價最低降至人民幣45萬元左右。

官方數據顯示，今年1至9月，保時捷在中國市場交付量約4.33萬輛，衰退幅度達29%。

人民幣 保時捷 消費者

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