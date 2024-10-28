陸工程機械 加速布局全球

在位於長沙經濟技術開發區的山河智能國際營銷公司辦公區，銷售人員正忙著對接國際業務。「到今年9月，非洲市場銷售額同比增長70%。」山河智能國際營銷公司總經理肖智海說，去年底在約翰尼斯堡成立了山河智能南非公司。

中新社報導，中國工程機械工業協會數據顯示，2024年上半年，中國大陸工程機械進出口貿易額為271.34億美元，其中出口額為258.37億美元。這一數據反映了大陸工程機械行業在國際市場上的競爭優勢和出口的強勁增長。

在出口額顯著增長的同時，大陸工程機械企業已經從產品出口，升級到產業出海，更加注重與海外當地市場深度融合，通過在海外設立生產基地、研發中心和服務機構，深化本地化運營，探索適合自身發展的國際化路徑。

截至目前，三一重工已建立覆蓋400多家海外子公司、合資公司及優秀代理商的海外市場管道體系，海外人員本地化率接近六成，印度等海外事業部人員本地化率超九成。三一重工董事長向文波說，三一重工實施全球化、數智化、低碳化轉型戰略。其中全球化排在首位，要由過去的產品出口變成整合全球資源，支持全球化業務。

三一重工全球主要市場實現高速增長。今年發布的最新年報顯示，2023年，三一重工全球化提質加速，國際市場保持強勁增長，實現國際銷售收入432.58億元人民幣，同比增長18.28%。

中聯重科在研發出海、製造出海、供應鏈出海、人才出海等方面全面發力，以端對端、數位化、本土化的直銷模式，全面加速拓展海外市場，今年上半年完成美國休士頓、加拿大安大略等多個一級網點布局，同步實現土耳其、沙烏地阿拉伯等國家多個城市二三級網點的設立。

徐工機械已從最初的貿易出口進入深耕海外市場新階段，形成產品出口、海外建廠、跨國併購和全球協同研發四位一體的國際化發展模式，營銷網絡覆蓋全球190餘個國家和地區。