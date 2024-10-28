有效需求不足、產品價格下滑效應 大陸工業企業利潤暴跌

大陸國家統計局昨（27）日公布，今年前九個月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣5兆2,281.6億元（約新台幣23兆元），年減3.5％，其中，9月，規模以上工業企業利潤減幅進一步擴大為年減27.1％，導致今年前九月累計利潤由正轉負。

全國規模以上工業企業指主營業務收入在人民幣2,000萬元以上的工業企業，該數據可以用來觀察大型工業企業的營運狀況。

大陸國家統計局指出，受去年同期高基期等因素影響，規模以上工業企業利潤年比跌幅，從8月的17.8%擴大至9月的27.1%，1至9月全國規模以上工業企業利潤年減3.5%。今年前1至8月大陸全國規模以上工業企業利潤則是成長0.5%。

陸規模以上工業企業利潤年增率 圖／經濟日報提供

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧分析，全國規模以上工業企業利潤下滑，是受多重因素影響，其中有效需求不足、工業品價格下降，以及今年8月以來同期基期明顯抬高等所致。

于衛寧表示，1至9月，規模以上工業企業利潤年減，但利潤總額超過人民幣5兆元，特別是以高技術製造業為代表的新動能產業利潤較快成長，彰顯工業經濟發展韌性。

于衛寧進一步指出，從價格來看，工業品出廠價格持續低迷，9月工業生產者出廠物價指數降幅持續擴大，對企業收入和利潤形成較大壓力，企業成本成長快於營收成長速度，導致企業毛利下降，對利潤成長支撐不足。

此外，今年8月以來同期基數明顯抬高也對利潤恢復帶來壓力。另外，從收入來看，今年前九個月規模以上工業企業營業收入成長2.1%，成長速度也較前八個月回落0.3個百分點。

于衛寧強調，儘管規模上工業企業利潤有所下降，但工業新動能韌性顯現，且隨著工業企業預期穩定、信心增強，工業企業效益可望恢復。