學者：房市拖累大陸經濟增速2個百分點 須止跌回穩

中共政治局會議提出要「促進房地產市場止跌回穩」。經濟學者測算，房地產市場整體影響中國GDP的25%，今年前3季拖累了GDP成長2個百分點，而今年目標是5%左右，這就是房市必須止跌回穩的原因。

中國政府9月24日起提出了一攬子經濟政策，展現努力達成今年5%經濟成長目標的決心。微信公眾號「首席經濟學家論壇」今天刊發香港信和集團首席經濟學家、海南大學「一帶一路」研究院經濟研究中心主任廖群的文章，以數據說明房地產對於中國經濟的重要性。

他說，房地產對於經濟的影響，可分為直接與間接兩個方面。直接影響就是狹義的房地產行業的影響；間接影響包括房地產上游產業和下游產業的影響，還有房地產的財富效應。

狹義的房地產行業，由房地產開發公司、中介機構、管理企業和建築企業等構成；上游產業，包括鋼鐵、水泥、玻璃、建材、金屬製品等行業；下游產業，包括家電、家具、裝修、裝飾及汽車等行業；財富效應，是指房地產價格變動造成的居民財富價值的升降對於居民消費支出的效應。

從統計數據來看，2023年狹義房地產行業直接影響國內生產毛額（GDP）的10.2%。間接影響方面，市場估算的區間為10-20%，採中位數15%。財富效應難以量化，但消費降級中的明顯現象是高端消費在總消費的比重下降。

他結合直接和間接影響，認為房地產市場整體影響中國GDP的25%不算高估。

從國家統計局發布前3季的房屋銷售資料、房地產開發投資數據及9月70個大中城市新建商品住宅價格下降的情況來看，他認為房地產市場整體規模下跌8%是合理的估計。

影響GDP達25%的房地產市場下跌8%，對GDP增長的拖累可算出為2.0%。官方公布前3季的GDP成長4.8%，也就是說，如果房地產市場不下跌而是零增長，GDP增速應該是6.8%，遠高於5%左右的年度增長目標。

從需求端的數據也能佐證上述數據。廖群指出，當前內需疲弱是拖累中國經濟所在，關鍵原因是房地產市場大幅下降。代表內需的是消費和固定資產投資。

經他在文章中分析測算，前3季，中國房地產開發投資大幅下降10.1%，拖累整個固定資產投資2.2個百分點，影響整個GDP增速0.9個百分點。從商品消費來看，與房地產下游相關的商品大都下跌，與房地產財富效應高度相關的化妝品類、金銀珠寶類和汽車類也是下跌，拖累社會消費品零售額的增速2.5個百分點，影響整個GDP增速1.1個百分點。

廖群表示，從這些數據和分析可明顯看出，房地產市場大幅下跌既造成消費顯著走軟，又導致固定資產投資明顯轉弱，是當前中國經濟成長壓力的關鍵所在。要使經濟成長穩定，關鍵在於盡早促使房地產市場止跌回穩。