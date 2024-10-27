否認當白手套下單給台積電 陸媒調查曝算能科技與華為關係密切

廈門算能科技否認是華為的白手套下單給台積電，但陸媒調查發現，算能科技母公司比特大陸早年就跟華為有合作，算能科技剛成立時，還找來華為前員工擔任法定代表人與執行董事，跟華為的關係相當密切。

天眼查顯示，截至目前，廈門算能科技有限公司工商主體法定代表人為趙紅愛，持股30%左右，而經過多層穿透，比特大陸共同創辦人詹克團仍擁有算能科技公司20%以上的股份。

鈦媒體報導，比特大陸與華為有業務往來，2018年，比特大陸旗下的一個子公司宣布與華為建立合作夥伴關係，為一部分華為手機提供比特幣錢包。隨後算能科技成立之時，詹克團邀請華為前員工Li Qi擔任法定代表人和執行董事，後來2021年Li Qi停止擔任算能高管，這個過程中，算能可能與華為有一定約束性協議，將台積電代工、有相似設計的AI晶片提供給華為。

不過，算能否認與華為的關係，但算能承認公司已經向台積電提供詳細調查報告。據瞭解，目前台積電已經暫停向算能發貨。

算能科技27日透過新聞稿指出，美國商務部對台積電和華為可能存在關聯的調查與算能及其產品無關，算能從未直接或間接與華為建立過任何商業關係。算能一直在嚴格遵守適用的法律法規進行經營活動，包括但不限於所有適用的美國國家出口控制法律法規，並且從未違反過這些法律法規中的任何一項。

算能強調，已向台積電提供了詳細的調查報告，以證明算能與華為調查無關，算能科技（SOPHGO）保留對任何侵犯SOPHGO商業聲譽的個人或實體採取法律行動的權利，包括敵對競爭者和發布和傳播虛假及誤導性報告的媒體。

美國商務部工業和安全局發言人表示，無法評論這個事件是否正在進行調查。工業和安全局（BIS）致力於確保遵守我們針對中國收購先進半導體而制定的嚴格控制措施。