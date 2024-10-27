聽新聞
0:00 / 0:00

否認當白手套下單給台積電 陸媒調查曝算能科技與華為關係密切

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
否認華為白手套的算能科技與華為關係密切。（取自鈦媒體）
否認華為白手套的算能科技與華為關係密切。（取自鈦媒體）

廈門算能科技否認是華為的白手套下單給台積電，但陸媒調查發現，算能科技母公司比特大陸早年就跟華為有合作，算能科技剛成立時，還找來華為前員工擔任法定代表人與執行董事，跟華為的關係相當密切。

天眼查顯示，截至目前，廈門算能科技有限公司工商主體法定代表人為趙紅愛，持股30%左右，而經過多層穿透，比特大陸共同創辦人詹克團仍擁有算能科技公司20%以上的股份。

鈦媒體報導，比特大陸與華為有業務往來，2018年，比特大陸旗下的一個子公司宣布與華為建立合作夥伴關係，為一部分華為手機提供比特幣錢包。隨後算能科技成立之時，詹克團邀請華為前員工Li Qi擔任法定代表人和執行董事，後來2021年Li Qi停止擔任算能高管，這個過程中，算能可能與華為有一定約束性協議，將台積電代工、有相似設計的AI晶片提供給華為。

不過，算能否認與華為的關係，但算能承認公司已經向台積電提供詳細調查報告。據瞭解，目前台積電已經暫停向算能發貨。

算能科技27日透過新聞稿指出，美國商務部對台積電和華為可能存在關聯的調查與算能及其產品無關，算能從未直接或間接與華為建立過任何商業關係。算能一直在嚴格遵守適用的法律法規進行經營活動，包括但不限於所有適用的美國國家出口控制法律法規，並且從未違反過這些法律法規中的任何一項。

算能強調，已向台積電提供了詳細的調查報告，以證明算能與華為調查無關，算能科技（SOPHGO）保留對任何侵犯SOPHGO商業聲譽的個人或實體採取法律行動的權利，包括敵對競爭者和發布和傳播虛假及誤導性報告的媒體。

美國商務部工業和安全局發言人表示，無法評論這個事件是否正在進行調查。工業和安全局（BIS）致力於確保遵守我們針對中國收購先進半導體而制定的嚴格控制措施。

半導體 台積電 廈門 美國 華為

延伸閱讀

劉佩真：台積電海內外積極設廠 進入「埃米世代」 立足台灣 新竹與高雄成為2奈米生產基地

華為繞道買台積晶片「白手套」抓到了？ 廈門科企不回應

疑是華為白手套 路透：台積電停止供貨中國算能科技

台積電停賣晶片給陸廠 意在切斷華為白手套

相關新聞

陸無人機專利申請 占全球7成

根據10月26日發布的《中國民用無人駕駛航空發展報告2023—2024》顯示，大陸已多年位居世界第一大民用無人機出口國，...

否認當白手套下單給台積電 陸媒調查曝算能科技與華為關係密切

廈門算能科技否認是華為的白手套下單給台積電，但陸媒調查發現，算能科技母公司比特大陸早年就跟華為有合作，算能科技剛成立時，...

華為nova 13手機首銷賣爆！單日銷量破11萬支

華為nova 13系列手機首銷賣爆，nova 13、nova 13 Pro兩款機型起售價分別為人民幣2,699元和3,6...

陸工程機械 加速布局全球

在位於長沙經濟技術開發區的山河智能國際營銷公司辦公區，銷售人員正忙著對接國際業務。「到今年9月，非洲市場銷售額同比增長7...

學者：房市拖累大陸經濟增速2個百分點 須止跌回穩

中共政治局會議提出要「促進房地產市場止跌回穩」。經濟學者測算，房地產市場整體影響中國GDP的25%，今年前3季拖累了GD...

阿里巴巴同意支付138億元 和解美國股東訴訟

中國網路巨頭阿里巴巴近日就美國股東集體訴訟案達成和解協議，同意支付4.335億美元（約新台幣138億元），但否認任何相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。