聽新聞
0:00 / 0:00

華為nova 13手機首銷賣爆！單日銷量破11萬支

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為nova 13手機首銷賣爆。（網路照片）
華為nova 13手機首銷賣爆。（網路照片）

華為nova 13系列手機首銷賣爆，nova 13、nova 13 Pro兩款機型起售價分別為人民幣2,699元和3,699元（約新台幣1.2萬元至1.6萬元），多位數碼博主曬出的戰報顯示，華為nova 13系列首銷日銷量突破11萬台，刷新2024年度人民幣2,000-4,000元等級手機價位的首銷紀錄。

另外，華為聯合知名手機回收商閃回科技在指定門店推出為期一周的以舊換新活動，消費者前往指定門店購買華為nova 13系列，只需達到舊機回收價滿人民幣200元的條件，即可額外享受相應回收價20%的換新補貼。這一政策顯著降低了購機門檻，讓更多人能夠感受到華為nova 13系列所帶來的創新科技與AI智慧體驗，同時也為舊手機的回收再利用提供了便捷的渠道。

根據弗若斯特沙利文的資料，以2023年自消費者端回收交易總額計，閃回科技是中國最大的提供線下以舊換新的手機回收服務提供商，亦是中國第三大手機回收服務商，市占率分別約為7.4%及1.4%。

以舊換新已經成為助力新機上市的主要銷售策略之一。手機品牌廠商不僅利用這一策略來促進銷量增長，還通過與回收服務商如閃回科技的合作，為現有用戶提供額外的換新補貼，有效提升用戶的回購意願。

隨著雙11購物節的到來，華為nova 13系列的開售可謂恰逢其時。憑藉全面進階的影像系統、鴻蒙AI趣玩以及實力出眾的綜合表現，華為nova 13系列預計將迎來強勁的銷售勢頭，有望取得優異的銷售成績，進一步提升華為在智慧手機市場占有率。

值得一提的是，按照華為計畫，華為nova 13系列將於2025年開啟純血鴻蒙HarmonyOS NEXT的公測升級，將使nova 13系列的操作更為流暢。

人民幣 售價 消費者 華為

延伸閱讀

華為繞道買台積晶片「白手套」抓到了？ 廈門科企不回應

疑是華為白手套 路透：台積電停止供貨中國算能科技

台積電停賣晶片給陸廠 意在切斷華為白手套

間接替華為代工？台積電：自2020年9月中旬起就不再向華為出貨

相關新聞

陸無人機專利申請 占全球7成

根據10月26日發布的《中國民用無人駕駛航空發展報告2023—2024》顯示，大陸已多年位居世界第一大民用無人機出口國，...

否認當白手套下單給台積電 陸媒調查曝算能科技與華為關係密切

廈門算能科技否認是華為的白手套下單給台積電，但陸媒調查發現，算能科技母公司比特大陸早年就跟華為有合作，算能科技剛成立時，...

華為nova 13手機首銷賣爆！單日銷量破11萬支

華為nova 13系列手機首銷賣爆，nova 13、nova 13 Pro兩款機型起售價分別為人民幣2,699元和3,6...

陸工程機械 加速布局全球

在位於長沙經濟技術開發區的山河智能國際營銷公司辦公區，銷售人員正忙著對接國際業務。「到今年9月，非洲市場銷售額同比增長7...

學者：房市拖累大陸經濟增速2個百分點 須止跌回穩

中共政治局會議提出要「促進房地產市場止跌回穩」。經濟學者測算，房地產市場整體影響中國GDP的25%，今年前3季拖累了GD...

阿里巴巴同意支付138億元 和解美國股東訴訟

中國網路巨頭阿里巴巴近日就美國股東集體訴訟案達成和解協議，同意支付4.335億美元（約新台幣138億元），但否認任何相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。