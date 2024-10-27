阿里巴巴同意支付138億元 和解美國股東訴訟

中央社／ 台北27日電
中國網路巨頭阿里巴巴近日就美國股東集體訴訟案達成和解協議，同意支付4.335億美元（約新台幣138億元），但否認任何相關指控。阿里巴巴集團。路透
中國網路巨頭阿里巴巴近日就美國股東集體訴訟案達成和解協議，同意支付4.335億美元（約新台幣138億元），但否認任何相關指控。阿里巴巴集團。路透

中國網路巨頭阿里巴巴近日就美國股東集體訴訟案達成和解協議，同意支付4.335億美元（約新台幣138億元），但否認任何相關指控。該案持續近4年，與螞蟻集團上市擱淺、阿里巴巴遭反壟斷調查有關。

阿里巴巴集團26日發布公告稱，同意支付4.335億美元解決美國股東集體訴訟案，並強調該和解協議並不構成對訴訟中所主張的索賠依據的承認或認定，公司否認任何相關過錯、責任、不當行為或者損害的指控。

阿里稱，達成和解是為了避免進一步訴訟產生的費用和造成的干擾。該和解協議仍需要法院的進一步批准。

財新網報導，此訴訟案持續近4年，與螞蟻集團上市擱淺、阿里巴巴遭遇反壟斷調查有關。提出集體訴訟的投資人涵蓋2020年7月至12月。

原告指出，阿里巴巴在此期間，做出了重大虛假、誤導性陳述，同時未披露有關公司業務、運營和前景的重大不利事實，主要包括螞蟻集團的IPO很可能被暫停以及阿里巴巴的壟斷、反競爭行為。原告認為，由於阿里巴巴的不當行為和不作為導致公司的股價急劇下跌，集團訴訟成員遭受了重大損失和傷害。

2020年7月20日，螞蟻集團宣布同時在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所主板尋求上市，並在10月收到赴港上市的行政許可決定書，一系列好消息讓阿里美股股價衝高。不過，當局在2020年11月2日晚突然對其高層約談，螞蟻上市在隔天踩剎車，當日阿里美股股價大跌8.13%。

2020年12月24日，中國市場監管總局宣布，根據舉報依法對阿里巴巴集團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，當日阿里巴巴股價大跌13.34%。2021年4月10日，市場監管總局對阿里巴巴開出人民幣182.28億元（約新台幣790億元）的罰款，刷新中國反壟斷行政處罰紀錄。

報導說，經過4年的漫長訴訟，2024年，雙方開始探討和解的可能性。10月25日，雙方相互接受調解員提出的和解提議，原告解除對被告的所有索賠，阿里巴巴將代表所有被告向和解的股東集體支付4.335億美元的現金。

在此之前，市場監管總局已於今年8月30日宣布，3年來阿里巴巴集團合規整改工作取得良好成效。阿里回應稱「這是一個新的發展起點」，未來將加大科技投入，推動平台經濟健康發展。

IPO 罰款 美國 螞蟻 阿里巴巴集團

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