中歐電動車關稅談判下階段？玉淵潭天：價格承諾需互信

對於中歐電動車關稅協商，大陸央視旗下公眾號「玉淵潭天」釋出訊息指出，中歐雙方同意開展進一步磋商，在新階段磋商談判中，最核心的一個原則是雙方繼續堅持以價格承諾作為解決途徑。

大陸商務部長王文濤25日應約與歐盟委員會副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）進行視頻會談。在此會談後，中歐雙方各自發布相關訊息。王文濤在大陸商務部官方通稿中也坦承，「事關中歐業界核心關切的問題上仍存重大分歧。」

玉淵潭天27日報導，這次會談需注意幾個細節：一是中方是應約，在布羅夫斯基斯緊張行程中，仍在接近凌晨時間與中方會談；二是這次視頻會距離歐盟關稅終裁日的10月30日僅剩不到一周。

玉淵潭天稱，價格承諾意指雙方通過平等協商，確定一個都可以接受的中國電動汽車對歐最低出口價格，出口商承諾其出口價格不低於這個數字。而「要達成價格承諾協議，最重要的前提就是雙方的互信。」

玉淵潭天表示，中方技術團隊在布魯塞爾停留了25天，與歐方團隊密集舉行了8輪、50個小時的技術磋商，就是為了爭取推進磋商進程，在這個過程中也提出很多具有建設性的意見。「相較之下，歐方顯然缺乏同等的信任和誠意。」

玉淵潭天指出，歐方在談判過程中，採用「陰陽手段」，試圖繞開中國政府與個別企業單獨談判，還在用其他手段，試圖拖延談判。

在價格承諾解決上，玉淵潭天表示，參考最低限價的常規制定方式，中方也提出了針對電動汽車最低限價的可行的方案。但歐方試圖把電動車類型進行無限細分，再給每種細分類型單獨定價。「無形中極大地增加了談判磋商的複雜性。」

彭博此前報導，在25日視頻會談後，歐盟聲明指出，雖然中歐雙方同意在不久將來繼續進行技術性會談，但雙方間仍存在「重大差距」。歐盟探索與部分汽車廠商訂立單獨的價格協議，這可能讓一些車型部分避免加徵關稅。但中國大陸警告出口商，不要試圖與歐盟單獨訂立協議，中國大陸希望通過中國大陸機電商會牽頭與歐盟進行的談判，為所有製造商訂立總體協議。