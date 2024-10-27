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受內捲、價格戰拖累 大陸前九月汽車業利潤率僅4.6%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，今年前九個月，汽車行業利潤率僅4.6%，相對於下游工業企業利潤率6.1%的平均水平，汽車行業仍偏低。圖為大陸車企巨頭比亞迪旗下車款。路透
大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，今年前九個月，汽車行業利潤率僅4.6%，相對於下游工業企業利潤率6.1%的平均水平，汽車行業仍偏低。圖為大陸車企巨頭比亞迪旗下車款。路透

儘管大陸汽車行業因為電動車而爭霸全球，不過大陸乘聯會秘書長崔東樹27日發布報告表示，今年前九個月，汽車行業利潤率僅4.6%，相對於下游工業企業利潤率6.1%的平均水平，汽車行業仍偏低。顯示車市內捲與價格戰競爭下，車企利潤持續變薄。

崔東樹報告顯示，今年前九個月的大陸汽車行業收入約人民幣7.4兆元，年增3%；成本人民幣6.5兆億元，增3%；利潤3,360億元，年減1.2%。

其中，9月的汽車行業收入人民幣9,453 億元，年減1%；成本人民幣8,323億元，增0.4%；利潤324億元，年減28.5%；汽車行業利潤率3.4%。

作為縱向對照，2020年至2023年汽車行業利潤率分別為6.2%、6.1%、5.7%與5.0%。顯示汽車行業利潤率逐年下降。

此前乘聯分會數據指出，9月汽車生產284萬台，年減1%；新能源汽車生產 131萬台，年增49%，滲透率46%。前九個月汽車生產2,168萬台，年增3%；新能源汽車生產844萬台，年增34%，滲透率39%。

大陸車企為搶佔市場，紛採取「以價換量」措施，大陸車市陷入價格戰。崔東樹曾指出，今年前九個月共有195款車型降價，遠超2023年全年的150款及2022年的95款，其中純電動車有69款降價，平均降價金額達2.3萬元。插電混動車也有29款車降價，平均降價金額2.4萬元。

人民幣 車行 電動車

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