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大陸國家隊Q3帶頭衝A股 中央匯金增持金額超1.1兆元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
第3季末，陸國家隊中央匯金資產大舉增持主流ETF近千億份，估算增持金額超人民幣2,500億元（約新台幣1.1兆元）。（取材自中新網）
第3季末，陸國家隊中央匯金資產大舉增持主流ETF近千億份，估算增持金額超人民幣2,500億元（約新台幣1.1兆元）。（取材自中新網）

近期大陸各上市公司、基金發布相關數據，大陸國家隊資金行蹤也獲披露。中央匯金投資及中央匯金資產等「國家隊」合計持有的主流股票ETF市值超人民幣9,400億元，為去年末持倉總市值8倍以上；此外，養老基金現身56檔流通股票前十大股東名單；社保基金整體操作則是低位加倉，持倉市值增加了人民幣28.78億元。

21財經報導指出，據公開信息測算，從第3季末數據看，中央匯金資產大舉增持主流ETF近千億份，估算增持金額超人民幣2,500億元（約新台幣1.1兆元）。主要增持方向是滬深300指數ETF，對華泰柏瑞、易方達、華夏、嘉實旗下的滬深300ETF都有數百億元規模的增持。

從前述可知，ETF成為中央匯金主力增持方向。這也連帶讓前述寬基ETF規模暴漲，據Choice測算值，截至25日，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF和嘉實滬深300ETF規模分別為人民幣3,869億元、2,542億元、1,600億元與1,600億元左右。

在社保基金方面，證券時報報導，截至25日，社保基金總體低位加倉，約有80檔個股獲得買入或增持，而減持的個股並不多，只是小幅度減持了此前獲利的常熟銀行、中興通訊等個股。

其中，社保基金新進個股達38檔左右，買入超過1,000萬股的個股，包括小商品城、電投能源、塔牌集團、神火股份、廣西能源等。

另一國家隊養老基金持倉市值合計達到97.45億元，其中29股獲養老金持倉市值超1億元，持倉市值居前的是藍曉科技、春風動力、新奧股份、菲利華、魚躍醫療等。在持倉變動方面，數據寶統計，第3季期間，養老金新進15股，增持20股，12股持倉未變，減持9檔。

值得注意的是，養老基金與社保基金兩機構持倉風格雷同，被視為耐心資本。數據寶統計，前述提及56檔養老金重倉股中，社保基金同時持倉的有33檔，佔比達到半數以上。從他們持倉標的，或可提供中長期資金投資指引。

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