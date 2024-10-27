大陸政策拉抬市場 A股一個月內翻倍個股「罕見達161檔」

受到大陸官方政策拉動，據統計，9月24日以來（截至10月25日），剔除上市不足半年的新股及次新股後，股價翻倍的個股多達161檔。陸媒稱，短期內股價翻倍股數量超過150檔的行情，在A股歷史屬罕見。

綜合第一財經、證券時報等報導，數據寶統計顯示，從個別板塊觀察，本輪上漲行情（以下均指9月24日至10月25日）中，在日漲幅最高30%的刺激下，北證A股成交活躍度大幅提升，北證50指數同期漲幅接近110%，北證A股攬獲76檔翻倍股，佔總數量比重接近一半；其次的創業板翻倍股多達45檔，主板有27檔，科創板有13檔。

如分行業來看，4大行業股票數量均超過10檔，其中計算機、電子行業位居前2位，分別多達33檔、29檔；有色金屬、社會服務、商貿零售、房地產等6個行業均只有1檔。

為何股票短期能翻倍？綜合梳理各方原因有四點：一是官方政策驅動，自9月24日金融監管三巨頭記者會推出一攬子貨幣政策開始，加上近期以來推出併購重組政策，推動股價上漲；二是以TMT（指科技、媒體與通訊領域）、專精特新為主的科技板塊備受追捧；三是前期大幅超跌，後期上漲潛力較大；四是受到近期財報季釋出利多，業績優質股獲市場青睞。

回顧A股歷史，以上證指數漲幅超26%區間為例，在2014年11月19日至2014年12月19日間，雖然大盤指數上漲，期間翻倍股的數量卻不足10股。

另據每日經濟新聞引述Wind數據，受到上周一開始人行超預期下調市場貸款報價利率（LPR）影響，加上併購重組主題發力，上周共4,468檔個股錄得上漲，佔比超80%。

申萬宏源董事長劉健26日在全球財富管理論壇·2024上海蘇河灣大會上表示，A股市場相對低迷的周期性因素改善，第3季以來，包括房地產市場在新一輪房地產政策的支持下將進入平穩調整期；美聯準會開啟降息通道後中美貨幣週期性錯位將有所緩解；上市公司經營業績有望觸底回升等因素，長期對中國資產有信心。