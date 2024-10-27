閉店率僅3.6%！庫迪咖啡明年擬新開4萬家門市

在大陸「咖啡一哥」瑞幸門市突破了2萬家之際，有「瑞幸第二」之稱的庫迪咖啡（COTTI COFFEE）緊追其後。庫迪咖啡創立之今短短兩年，但開店速度已超乎預期。有消息稱，庫迪咖啡分店數目已達逾1萬家，計畫2025年開店4萬家，實現2025年底門店總數達5萬家的目標。

財聯社報導指出，日前，庫迪咖啡在位於安徽當塗的全球供應鏈基地，宣布參與美宜佳、華萊士和蘇寧易購等企業，正式啟動「庫迪咖啡觸手可及」計劃，將其常駐門市和便利商店全面接入這些合作夥伴的門市。庫迪咖啡明年將在這些通路新開4萬家門市，目標在2025年底前門店總數達到5萬家。

報導稱，今年7月庫迪咖啡的半年工作提出未來三年內布局5萬家便捷店的開店目標，同時表示下一步將新開8,000家便捷店。

據了解，庫迪咖啡是由瑞幸咖啡創辦人兼前行政總裁錢治亞於2022年所創辦的新品牌，因此有「瑞幸第二」之稱。目前，其分店數目已逾1萬間。

澎湃新聞引述錢治亞近期在庫迪內部信提到，過去五個月該公司門市正現金流率持續穩定在97%以上，開業以來累計閉店率僅3.6%，位於安徽的全球供應鏈基地已全面投產。1萬家店是大陸很多餐飲品牌的長期目標，但對於該集團來說，似乎遠遠不夠。

盤古智庫資深研究員江瀚向新消費日報記者分析指出，當前市場採取的嚴格布局和快捷服務策略，不失為一種積極的市場競爭手段，旨在吸引更多消費者，或重新增強行業的競爭。

此外，分析特別點出，今年初，庫迪方面宣布全球門市數量已達7,000家。據瑞幸第二季報顯示，截至第二季底，瑞幸咖啡門市總數達1萬9,961家。這微妙的變化，無疑給庫迪新的壓力。許是如此，庫迪到如今已建成超過1,000家快捷店家。加盟便利商店前期投資不到人民幣6萬元。

李穎波曾表示，市場上還有需求空間，若想讓這些門市能夠被開發出來，在消費者端要真正降低消費通路、完成咖啡市場的培育，把整體的咖啡需求而在募集端，就需要降低開店投入，實現低投資、降低成本。「便捷店策略裡單店日產能最佳價值應該在120杯到150杯之間。」據悉，庫迪咖啡便捷店四個月的數據顯示，現階段單店每日的銷售量出的咖啡杯數在100杯左右。