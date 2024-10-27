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跌幅擴大！陸9月大型工業企業利潤暴跌27.1%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸規模以上工業企業利潤年減幅9月擴大至27.1％。（美聯社）
大陸規模以上工業企業利潤年減幅9月擴大至27.1％。（美聯社）

大陸國家統計局27日公布，今年前九個月，大陸全國規模以上工業企業（指主營業務收入在人民幣2,000萬元以上的工業企業）實現利潤總額達人民幣5兆2,281.6億元，年減3.5％。其中，9月，規模以上工業企業利潤減幅進一步擴大為年減27.1％，導致今年累計利潤由正轉負。

大陸國家統計局指出，受去年同期高基期等因素影響，規模以上工業企業利潤年比跌幅，從8月的17.8%擴大至9月的27.1%，1至9月全國規模以上工業企業利潤年減3.5%。今年前1至8月大陸全國規模以上工業企業利潤則是成長0.5%。

對此，大陸國家統計局工業司統計師于衛寧解讀指，全國規模以上工業企業利潤下滑，是受多重因素影響，其中有效需求不足、工業品價格下降，以及今年8月以來同期基期明顯抬高等所致。

于衛寧表示，1至9月，規模以上工業企業利潤年減，但利潤總額超過人民幣5兆元，特別是以高技術製造業為代表的新動能產業利潤較快成長，彰顯工業經濟發展韌性。

于衛寧進一步指出，從價格來看，工業品出廠價格持續低迷，9月工業生產者出廠物價指數降幅持續擴大，對企業收入和利潤形成較大壓力。企業成本成長快於營收成長速度，導致企業毛利下降，對利潤成長支撐不足。

此外，今年8月以來同期基數明顯抬高也對利潤恢復帶來壓力。另，從收入來看，今年前九個月規模以上工業企業營業收入成長2.1%，成長速度也較前八個月回落0.3個百分點。

于衛寧強調，儘管規模上工業企業利潤有所下降，但工業新動能韌性顯現，且隨著工業企業預期穩定、信心增強，工業企業效益可望恢復。下階段要「加快落實存量政策和近期出台的一攬子增量政策，為工業企業健康發展提供良好的生產經營環境，助力工業企業利潤恢復向好」。

大陸9月規模以上工業企業利潤年減幅進一步擴大。（圖／取自大陸國家統計局網站）
大陸9月規模以上工業企業利潤年減幅進一步擴大。（圖／取自大陸國家統計局網站）

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