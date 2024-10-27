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陸副財長：中國有信心實現全年5%經濟增長目標

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸財政部副部長廖岷當地時間25日在世界銀行會議上表示，中國有信心實現全年5%左右的經濟增長目標。（圖／取自大陸財政部官網）
大陸財政部副部長廖岷當地時間25日在世界銀行會議上表示，中國有信心實現全年5%左右的經濟增長目標。（圖／取自大陸財政部官網）

大陸財政部副部長廖岷25日在美國華盛頓出席世界銀行（World Bank）發展委員會第110次會議時表示，近期大陸官方推出一攬子增量政策，除貨幣政策外，還將加強財政政策逆周期調節力度，在化解地方政府債務、穩定房地產市場等實施一系列強有力措施。中國有信心實現全年5%左右的經濟增長目標，並持續為全球經濟增長注入動力。

根據大陸財政部官網27日發布的新聞稿，廖岷表示，各方普遍支持世銀成為更大、更好、更有效的多邊開發銀行，並讚賞世銀在建構知識銀行、提高機構營運效率、增強財務能力、動員私部門資源等領域實施的一系列改革。各方高度期待國際開發協會第21期實現成功增資，為低收入國家提供更大規模的優惠資金，協助其實現聯合國可持續發展目標。各方支持世銀根據利馬原則展開2025年股權審議工作。

針對中國經濟情勢，廖岷表示，近期大陸官方推出一攬子增量政策，並獲得國際社會廣泛關注。除貨幣政策外，大陸還將加強財政政策逆周期調節力度，在化解地方政府債務、穩定房地產市場、提高重點群體收入、保障民生、推動設備更新和消費品以舊換新等方面實施一系列強有力措施，透過政府支出撬動社會投資、刺激消費，增加有效需求。

他強調，「中國（大陸）有信心實現全年5%左右的經濟增長目標，並持續為全球經濟增長注入動力。」

會議期間，廖岷還出席全球主權債務圓桌會部長級會議、國際貨幣基金-世界貿易組織圓桌會和「世銀發展報告2024」高級別研討會，並分別會見世銀行長彭安傑、世銀高級副行長兼首席經濟學家吉爾、國際貨幣基金第一副總裁戈皮納特、亞銀副行長莫里斯、蓋茲基金會執行長蘇斯曼等人。

世銀 貨幣

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