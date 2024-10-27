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陸男清邁按摩慘遭性侵 網友：男生出門也要保護好自己

聯合報／ 大陸中心／即時報導
一名大陸男子日前在泰國清邁旅遊時，慘遭按摩師「性侵」。該名男子第一時間報警並就醫體檢。（圖／取自南方都市報）
一名大陸男子日前在泰國清邁旅遊時，慘遭按摩師「性侵」。該名男子第一時間報警並就醫體檢。（圖／取自南方都市報）

據南方都市報報導，近日，一名大陸男網友發文稱，他在泰國清邁旅遊時慘遭按摩師「性侵」，引發關注。該網友表示，事發在本月18日，他第一時間報警並就醫體檢，但泰國警方後續未給任何反饋。中國駐清邁總領館證實確有一名中國男遊客就相關事件求助大使館，該遊客在當地報警並體檢後已返回中國大陸。

報導稱，10月18日這天，這名大陸男子與家人在清邁一家按摩店按摩時，被按摩師安排單獨服務。「我迷迷糊糊想睡過去的時候，突然發現他坐在我身上，我就驚跳起來把他推開了。」

男子稱，他當時「懵了」，事發後報警並要求就醫體檢，但因語言不通，當地警方僅就涉事店家單方說法進行記錄；其與店家協商時，店家多次推諉，最後僅支付體檢和藥物費用，拒絕其他賠償。

該網友向南方都市報提供的錄音顯示，一人稱其代表店方進行協商，並表示店方已在事發當天盡力承擔責任，包括花了5小時前往醫院並支付相關費用，但對於該店店員是否涉及性侵一事，則稱需要警方確認。

中國駐清邁總領館工作人員向南方都市報證實，確實有一名中國男遊客就相關事件求助大使館，具體案情需詢問泰國當地警方。「他報警和體檢了。我們去了解了，也和他說可以提供翻譯和律師，但他著急回國。」

這起事件引發不少大陸網友關注。有網友說，「請問按摩師是他還是她？現在不只是女生出門要保護好自己，男生也是一樣」「好男人出門也要保護自己，畢竟現在好男人、好女人太珍貴了！」

按摩 清邁

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