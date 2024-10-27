阿里付140億 與美投資人訴訟和解

外電報導，阿里巴巴集團已同意支付4.335億美元（約新台幣140億元），與美國投資者提起的一樁集體訴訟進行和解。

根據公開資訊，2020年11月至2021年1月期間，由於大陸國家市場監督管理總局對阿里巴巴發起反壟斷調查，造成阿里股價暴跌，部分美國投資者在美國紐約南區法院對阿里巴巴提起集體訴訟。經過多輪調解，雙方達成和解協議，已提交給曼哈頓聯邦法院，有待法院批准。

彭博指出，根據法院提交的和解備忘錄，此支付金額是自1995年《私人證券訴訟改革法案》通過以來，美國50筆最大的證券集體訴訟和解之一。

對此，阿里巴巴否認存在任何不當行為，稱達成和解是為了避免進一步訴訟帶來的成本和干擾。此次和解涵蓋2019年11月13日至2020年12月23日期間持有阿里巴巴美國存託股票的投資者。

分析指出，對被告一方來說，為避免漫長訴訟牽扯公司的時間和精力，更好集中精力發展業務，往往是和解集體訴訟的主要原因。