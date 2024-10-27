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陸共同基金規模144兆 創新高

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
數據顯示，截至2024年9月底，大陸公募基金管理基金資產淨值合計約新台幣144兆元，再創新高。（歐新社）
數據顯示，截至2024年9月底，大陸公募基金管理基金資產淨值合計約新台幣144兆元，再創新高。（歐新社）

中國證券投資基金業協會（簡稱：中基協）發布最新公募基金（共同基金）市場數據顯示，截至2024年9月底，境內公募基金管理機構共163家，管理基金資產淨值合計人民幣32.07兆元（約新台幣144兆元），再創歷史新高紀錄。

界面新聞報導，今年以來大陸公募基金的總規模先後在4月、5月分別突破人民幣30兆元、31兆元門檻，屢創新高。由於9月底一系列重磅政策的推動，上證指數單月上漲17.39%，深證成指上漲26.13%，創業板指數上漲37.62%。

值得一提的是，雖然基金淨值總規模創下新高，但基金總單位數相比8月末卻減少了3,151.88億單位。這代表此次規模的大增，主要是因為存量基金淨值的上升，並非是新增發行基金所導致。

各類公募產品的單位數和規模在9月也發生較大變化。截至9月末，除貨幣基金規模縮水外，QDII基金、股票基金、混合基金、債券基金的規模分別為人民幣5,944.57億元、4.27兆元、3.75兆元、6.6兆元，與前月相比分別增長12.35%、29.67%、13.49%、0.62%。

在總單位數縮水情況下，9月只有股票型基金和債券型基金的單位數有所增加。股票型基金的單位數大增超600億單位，主要是以ETF為代表的指數型基金成為投資者借道入市的首選，從而獲得大幅申購。而債券基金作為機構投資者追求穩健收益的首選，單位數仍在穩步增長。

中基協數據顯示，股票型基金總規模從8月底的人民幣3.29兆元增至9月底的4.27兆元，其中股票ETF規模增長貢獻很大。截至9月30日，股票ETF總規模達人民幣2.65兆元，與9月初相比增加約人民幣6,000億元。

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