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產業景氣回升需求將溫和復甦 陸半導體公司業績報佳音

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
分析師指出，大陸半導體業整體處在築底回升階段。（新華社）
分析師指出，大陸半導體業整體處在築底回升階段。（新華社）

大陸A股半導體上市公司近日披露2024年前三季業績報告或預告，已有晶合集成、韋爾股份、北方華創等公司業績普遍預喜。這些公司分布在IC設計、晶圓代工、半導體設備等多個細分領域。群智諮詢半導體事業部資深分析師楊聖心表示，大陸半導體行業整體處在築底回升階段，預計需求將溫和恢復。據不完全統計，截至10月25日，已有35家A股半導體公司披露2024年第3季財報和業績預告，其中有23家公司淨利正增長，占比為65.71％。

大陸國產CMOS影像感測器（CIS）龍頭韋爾股份披露第3季財報，今年前三季實現營收人民幣189.08億元，年增25.38%；同期實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣23.75億元，年增544.74%。

韋爾股份表示，隨著消費市場回暖，下游客戶需求有所增長，伴隨著公司在高端手機市場的產品導入及自動駕駛應用的持續滲透；同時，受到產品結構優化以及成本控制等因素影響，公司產品毛利率逐步恢復，報告期內綜合毛利率為29.61%，年增8.33個百分點。

半導體蝕刻設備大廠北方華創公告，預計2024年前三季營收為人民幣188.3至216.8億元，年增29.08%至48.61%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣41.3至47.5億元，增長43.19%至64.69%。

晶圓代工領域，晶合集成業績預告顯示，公司預計前三季實現營收人民幣67至68億元，年增33.55%到35.54%；預計實現歸屬於母公司所有者的淨利人民幣2.7至3億元，年增744.01%到837.79%。

信達證券在最近一份研究報告中指出，當前大陸半導體產業復甦趨勢逐漸明朗，受到國家政策不斷扶持，外部環境「卡脖子」情況下國產替代仍有較大空間。

人民幣 半導體 業績

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