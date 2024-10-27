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陸製造業PMI 估重返擴張
大陸國家統計局本周四（31日）將公布10月製造業採購經理指數（PMI）。有分析師認為，伴隨著大陸新一輪穩健政策發力顯效，特別是後期財政增量措施還有望推出，10月官方製造業PMI回升到擴張區間（50以上）已經沒有懸念。
大陸9月製造業PMI為49.8，較前一個月上升0.7個百分點，為連續第五個月低於景氣榮枯線（50），但已趨近景氣榮枯線。
綜合第一財經、每日經濟新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，9月製造業供需兩端同步走強，是9月官方製造業PMI指數大幅回升，而且回升幅度超出市場預期的主因。伴隨著新一輪穩健成長政策發力顯效，特別是後期財政增量措施還有望推出，10月官方製造業PMI指數回升到擴張區間已經沒有懸念。
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