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Robotaxi第一股文遠知行 登陸那斯達克

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
自動駕駛企業文遠知行（WeRide ）美東時間25日在那斯達克證券交易所掛牌上市，成為全球通用自動駕駛公司第一股。圖／文遠知行官微
自動駕駛企業文遠知行（WeRide ）美東時間25日在那斯達克證券交易所掛牌上市，成為全球通用自動駕駛公司第一股。圖／文遠知行官微

自動駕駛企業文遠知行（WeRide）美東時間25日在那斯達克證券交易所掛牌上市，成為全球通用自動駕駛公司第一股，也是全球「Robotaxi（無人駕駛計程車）」第一股，也代表今年大陸公司赴美最大IPO之一的成功。

上市首日，文遠知行曾因大幅上漲兩度熔斷，最高大漲27%，截至收盤漲6.77%報16.55美元，總市值44.91億美元。

中國證券報報導，文遠知行董事長韓旭表示，7年的拼搏與堅守迎來了文遠知行的整裝再出發。成功上市對是一個新的起點，文遠知行將繼續堅持技術創新，把安全、舒適、便捷的自動駕駛產品和服務帶給更多國家的使用者。

根據招股書顯示，文遠知行在2021年至2023年的營收分別為人民幣1.38億元、5.28億元和4億元，2024年上半年營收為人民幣1.5億元，毛利率也逐年增長，達到45.7%。儘管面臨高研發投入和長周期的挑戰，公司仍持續加大對研發的投入。

文遠知行成立於2017年，總部位於廣東廣州，是一家專注於自動駕駛技術研發與應用的企業。該公司致力於開發L4級自動駕駛技術，推動智慧出行的普及與應用。

憑藉著自主研發的WeRide One自動駕駛通用技術平台，文遠知行已在自動駕駛計程車、微循環小巴和貨運車等多個場景中取得進展。

迄今為止，文遠知行已在全球7個國家的30個城市開展自動駕駛研發、測試及運營，成為全球唯一同時擁有大陸、阿拉伯聯合大公國、新加坡和美國四地自動駕駛牌照的科技公司。

另一家自動駕駛企業小馬智行，10月18日向美國證券交易委員會公開遞交IPO招股書，擬於那斯達克掛牌上市。

IPO 美國

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