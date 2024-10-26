泡泡瑪特Q3財報發威 港澳台及海外收益大增440%

大陸潮流玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）第三季財報顯示，其整體收益（未經審核）較去年同期增長120%到125%，其中大陸收益增長55%到60%，港澳台及海外收益大增440%到445%。

每日經濟新聞報導，里昂證券發布報告稱，泡泡瑪特第三季度表現遠勝預期，增速較今年上半年加快。在第三季度強勁業績後，該行對泡泡瑪特IP熱度及其產品的成功在未來數季度延續有更大信心。該行上調對泡泡瑪特2024至2026年收入預測介乎6%至10%，升盈預測介乎6%至15%，以反映展望改善。

泡泡瑪特今年上半年的境外市場業務增速已經超出市場預期。財報顯示，2024年上半年，港澳台及海外業務營收人民幣13.5億元，增長259.6%，收入佔比提升至29.7%。而2023年泡泡瑪特港澳台及海外業務收入為人民幣10.66億元，佔比16.9%，代表今年上半年泡泡瑪特境外市場收入已經超過去年全年水平。

證券時報報導，不少券商對泡泡瑪特未來增長前景表示看好。華西證券研報顯示，泡泡瑪特為潮玩產業鏈一體化平台，擁有強大IP挖掘和經營能力。大陸業務仍是公司的基本盤，門市升級及品類擴張有望帶動店效提升，另成功打造港澳台及海外第二增長曲線，加速擴張帶來港澳台及海外業績的高成長性。

華泰證券表示，泡泡瑪特經過兩年多高速拓展，今年上半年公司境外營收佔比達30%，公司預計全年有望同增超200%。目前境外門店數量仍處早期階段，憑藉管道拓展已能支撐成長，伴隨品牌營銷、精細化運營顯效，成長動能有望持續釋放。

泡泡瑪特是成立於2010年的潮流玩具品牌，圍繞IP孵化與運營、潮流玩具與零售、主題樂園與體驗、攝位娛樂四大領域，構建覆蓋潮流IP全產業鏈的綜合運營平台。2020年12月11日，泡泡瑪特國際集團有限公司在港股掛牌上市。台灣目前共有8家泡泡瑪特的門市。