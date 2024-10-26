兩岸車輛技術創新聯盟攜手東風 簽研發合作協議

為推動兩岸汽車產業共同發展，去年9月揭牌成立的海峽兩岸（武漢）車輛技術創新聯盟，於25日在武漢與大陸東風汽車集團研發總院，簽訂「研發協同」合作協議，將藉此引導台資企業進入東風的汽車零配件供應鏈，實現雙贏。

第十八屆湖北·武漢台灣周於25到29日在湖北舉行，25日率先舉辦海峽兩岸（武漢）新能源與智慧網聯汽車產業融合發展交流會，台灣方面包括兩岸企業家峰會、電電公會、東莞台協、工業總會、大陸全國台企聯、海峽兩岸（武漢）車輛技術創新聯盟等台資企業代表出席。

會上，舉行東風研發總院與兩岸車輛技術創新聯盟簽訂「研發協同」合作協議的儀式，這是東風集團今年初受聘為聯盟的支援單位後，雙方合作進一步深化。根據協議，未來將組織台灣積體電路、軟體系統整合、汽車電子等先發優勢企與東風研究院進行產品研發合作，引導台企進入東風汽車零配件供應鏈。

兩岸企業家峰會智慧製造及裝備產業合作推進小組台方召集人杜紫軍受訪表示，台資企業幾乎不做整車，但在汽車零組件和系統研發上具有優勢，可與大陸在新能源汽車和智慧網聯汽車供應鏈方面形成互補。

因應當前國際情勢，杜紫軍也提到，兩岸汽車產業可考慮在深化研發合作後，於第三地產銷，避開一些國家的貿易限制。他也希望，在聯盟在與東風深化合作的基礎上，為台資企業在武漢找到更多的合作夥伴。