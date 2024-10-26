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涉案逾人民幣百萬元…BMW大陸前經銷商突關門 上百位車主被拖欠訂金

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
BMW全球首家5S店北京星德寶汽車銷售服務有限公司近日發布閉店停業公告。圖／取自藍鯨財經
BMW全球首家5S店北京星德寶汽車銷售服務有限公司近日發布閉店停業公告。圖／取自藍鯨財經

BMW全球首家5S店北京星德寶汽車銷售服務有限公司近日發布閉店停業公告。公告稱，北京星德寶受整體經濟環境影響，目前面臨嚴重資金壓力，為了更好地保護廣大客戶和員工的利益，集團正在積極尋求資金注入或其它集團托管的方案解決目前面臨的困境。藍鯨財經報導，上百位車主被拖欠訂金、權益，涉案超過人民幣百萬元。

星德寶張貼在門市的公告指出，BMW品牌授權已於2024年10月20日終止，目前公司暫停新車及售後相關業務。為順利快速地實現資金注入或托管方案，已按照相應流程要求進行公司相關數據和客戶權益匯總。目前，星德寶汽車銷售服務有限公司電話無法接通，抖音帳號也被設置成私密狀態。

第一財經報導，數百名車主在得知閉店消息後，擔心售後等權益無法進行維權，一些車主維修保養的預存款無法獲得退款，金額高達人民幣數千元至上萬元。還有一些消費者已經繳納訂金，但無法提車。目前，星德寶門市的展車已經清空，安排了專人負責接待登記。

一名BMW車主表示，已經去現場進行登記，但目前沒有解決方案，「客戶對於閉店消息完全不知情，星德寶銷售人員沒有給過通知。這些權益現在無法兌現，是一筆不小損失。登記也沒什麼用。」一些員工也來到門市登記以維護權益，星德寶已拖欠員工工資兩三個月。大概在兩個月以前，星德寶就只給員工發放工資的30%。

星德寶是BMW全球首家5S店，於2012年6月18日在北京開業，坐落在朝陽區東五環內，投資總額超過人民幣3.2億元，佔地面積達2.2萬平方公尺。星德寶背後的股東是北京中寶卓越國際貿易有限公司，後者隸屬於新加坡G.A.集團，該集團是BMW在大陸的五大代理商之一。

BMW集團在今年9月發布一份與G.A.集團解約的聲明。BMW集團方面表示，G.A.集團因經營不善導致資金鍊斷裂，無法贖回合格證給客戶，以及對於BMW集團及其關聯公司的付款逾期等原因，經BMW集團管理層審議，寶馬決定解除與G.A.集團的《經銷商協議》，這一決定於9月20日生效。

此次被取消授權的包括9家寶馬4S店、2家寶馬快修店、1家城市展廳和5家MINI展廳。根據北京星德寶張貼的通告，寶馬品牌授權的最後終止日期被延長至10月20日。在寶馬官網的授權經銷商名單中，這家經銷商目前已確定被正式終止授權。

G.A.集團今年的中期報告顯示，上半年累計收入約8.43億港元，下降17.22%，期內虧損從去年同期的378.4萬港元擴大至1823萬港元。集團將各項財務指標的下滑歸因於大陸各大汽車品牌之間的激烈價格戰。

BMW 北京

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