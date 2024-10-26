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冰雪經濟拉動消費 陸國務院常務會議部署相關措施

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2024年1月24日，黑龍江牡丹江，遊客在雪鄉參觀遊覽。（圖／取自視覺中國）
2024年1月24日，黑龍江牡丹江，遊客在雪鄉參觀遊覽。（圖／取自視覺中國）

大陸國務院總理李強25日主持召開國務院常務會議，會議就近期經濟形勢和一攬子增量政策落實情況，分赴各地開展調研，就此進行了交流並研究了相關工作。隨著冰雪經濟的規模日漸擴大，會議上也部署冰雪經濟相關舉措，要擴大「帶動三億人參與冰雪運動」等相關成果。

會議提到，近年冰雪運動加快普及，冰雪旅遊、冰雪產業蓬勃發展。要進一步擴大冰雪運動群眾基礎，廣泛開展群眾性冰雪運動，推動青少年冰雪運動發展，提升冰雪運動競技水平，發展冰雪項目競賽表演產業，鞏固和擴大「帶動三億人參與冰雪運動」成果。

在產業方面，要提升冰雪經濟全產業鏈發展水平，因地制宜發展差異化、特色化冰雪旅遊，強化冰雪裝備研發創新和品牌建設，提升產品品質和產業附加值。培育一批冰雪領域龍頭企業和專精特新中小企業，加強冰雪場地設施建設，提升配套服務水平，豐富冰雪消費產品，增強冰雪消費環境，健全冰雪標準體系。

澎湃新聞報導，CTR央視市場研究總經理虞堅表示，對標發達國家，大陸的冰雪經濟應該還處於起步階段，產業發展仍不健全，群眾基礎也比較薄弱，冰雪文化如體育，旅遊，休閒活動等仍有待成為一種新的生活方式。此次國常會的政策支持將有望推動基礎設施建設，賽事發展和相關產業的培育，拉動市場供給和消費需求，使得冰雪經濟可以成為新的消費熱點。

數據顯示，2023年11月1日至2024年1月23日，大陸全國滑雪場門票預訂量比2019年到2020年同期增長1.5倍。預計2023至2024冰雪季，大陸冰雪休閒旅遊人數有望首次超過4億人次，相關收入有望達到人民幣5500億元。

央視報導，冬博會在10月11日正式發布年度成果《中國冰雪產業發展研究報告（2024）》。報告顯示，大陸冰雪產業規模已從2015年的人民幣2700億元快速增長至2023年的人民幣8900億元，2024年將達到人民幣9700億元，預計明年將突破人民幣10000億，達到人民幣10053億元。

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