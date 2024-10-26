湖北武漢台灣周 簽約兩岸46項770億元合作

第十八屆湖北·武漢台灣周26日開幕，進行46個兩岸合作項目簽約，投資總額達到人民幣171.21億元（約新台幣771億元），涉及光電、新能源汽車、職業教育等。前行政院副院長、兩岸企業家峰會台方能源小組召集人杜紫軍表示，湖北是近年台資往大陸內陸移動的重要投資地點，相信促進交流可對兩岸融合發展產生示範效果。

第十八屆「湖北·武漢台灣周」由湖北省政府、大陸國台辦共同主辦，本屆以「鄂台一家親融合向未來」為主題，包含經貿合作、基層交流、青年互動三領域共14項活動。

26日開幕式舉行項目簽約儀式，有10個項目現場集中簽約。湖北·武漢台灣周期間，兩岸共有46個，投資總額人民幣171.21億元的合作項目簽約，其中規模超過人民幣10億元的有6個，涉及光電子資訊、新能源汽車、職業教育、文化旅遊、生物醫藥、智慧製造、現代化農業、先進材料、節能環保等領域。

代表兩岸企業家峰會出席的杜紫軍表示，湖北是工業大省，長江經濟帶樞紐，更可透過「一帶一路」引領作用，促進和帶動中西部發展，在政策支持下，台資近年持續往內陸移動，湖北成為重要的投資地點，涵蓋傳產和科技業，台資印刷電路板（PCB）產業亦對當地轉型升級做出重大貢獻。

杜紫軍也提到，湖北是大陸汽車產業化程度最高、 產業鏈條最完整的省份之一，本屆湖北武漢台灣周舉辦「兩岸新能源與智慧網聯汽車產業融合發展交流會」，相信可充分發揮武漢產業優勢，促進兩岸新能源汽車產業合作走深走遠 ，對兩岸融合發展產生示範效果，擴大到其他的產業合作。

大陸全國台企聯總會長李政宏說，本次活動設有新能源與智慧網聯汽車、生物醫藥、化工等多領域產業對接活動，有助台商深入了解湖北優勢產業，找到與自身專長相契合的合作方向。他認為，兩岸在上述產業中可以優勢互補，表示台企聯將發揮橋樑紐帶作用，為台商在湖北發展提供服務和支持。

代表出席項目簽約儀式的優煒芯半導體雷射產業化專案執行總裁卓昌正說，激光項目是大陸重點攻克領域，投入相當大，加上武漢光谷人才齊聚、產業鏈規模完整，在湖北落地可以協助企業快速發展，對接上下游產業鏈；湖北孝感美珈職業學院副校長徐國洪說，透過合作，學校將可以和台企在湖北共建人才培養基地，一方面促進台企來湖北投資、文化交流，拓展產教融合，也為企業輸送優秀人才，實現互利多贏。