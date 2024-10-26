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「福馬同城通」再升級 馬祖居民持卡可在福州享金融服務

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
連江縣居民林建雄25日於福建海峽銀行福州閩江支行申請並領取「福馬同城通」卡。中新社
連江縣居民林建雄25日於福建海峽銀行福州閩江支行申請並領取「福馬同城通」卡。中新社

福建被定位為「兩岸融合發展示範區」以來，省會福州為打造福馬「同城生活圈」，今年推出「福馬同城通」卡後，近日功能再升級。馬祖居民憑卡除可享受交通、住房、文旅等方面的優惠政策外，還可享受綜合理財、個人貸款、新台幣兌換、薪資匯出、轉帳取款等金融服務。

中新社報導，從事紡織品出口貿易的馬祖居民林建雄，在福州工作、生活已有10年之久。他在25日於福建海峽銀行福州閩江支行申請並領取「福馬同城通」卡。

他表示，「福州離馬祖只有一水之隔，來往也很方便」，他說，以前拿著「福馬同城通」可以享受地鐵公交的優惠，如今又可以享受到貸款的便利。

當天，「福馬同城通」卡啟動發卡。馬祖戶籍的居民可以在福建海峽銀行福州閩江支行、福州廣達支行直接辦理一站式領卡，也可以在黃岐碼頭、瑯岐碼頭的代理服務點或通過線上通路申請。

福建海峽銀行總行零售金融部總經理陳燕介紹，在享受原有「福馬同城通」卡各項優惠政策的基礎上，此次啟動的金融卡增加了金融服務功能，提供綜合理財、個人貸款、新台幣兌換、薪資匯出、轉帳取款、生活繳費、線上支付、持卡權益等一攬子金融服務，共享科技發展帶來的生活便利。

中共中央、大陸國務院去年9月發布「建設兩岸融合發展示範區的意見」提出，支持福州與馬祖深化融合發展，打造福馬「同城生活圈」後，今年3月，福州面向馬祖居民正式推出「福馬同城通」卡，憑卡可享受交通、旅遊、教育、住房等方面的優惠政策。

今年5月，福州進一步發布福馬「同城生活圈」10條措施，繼續優化「福馬同城通」卡（金融卡）辦理方式，拓展線上辦理通路，持續推進基本公共服務均等化、普惠化、便捷化，讓台籍人士在當地工作、生活越來越便利。

國務院 福建 馬祖

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