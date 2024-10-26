賣地收入大減 陸政府性基金預算收入前三季下降兩成

大陸財政部25日公布前三季度財政收支情況，1月到9月，大陸全國一般公共預算收入為人民幣16.31兆元，下降2.2%；大陸全國政府性基金預算收入人民幣3.09兆元，下降20.2%，其中國有土地使用權出讓收入人人民幣2.33兆元，下降24.6%，為全國政府性基金預算收入下降的主因。

數據顯示，1月到9月，大陸全國一般公共預算收入為人民幣16.31兆元，下降2.2%。其中，全國稅收收入人民幣13.17兆元，下降5.3%；非稅收入3.13兆元，增長13.5%。分中央和地方看，中央一般公共預算收入人民幣7.17兆元，下降5.5%；地方一般公共預算本級收入9.13兆元，增長0.6%。

非稅收入增長主要來自地方處置閒置資產等方式，加大資源、資產盤活力度，帶動國有資源（資產）有償使用收入、國有資本經營收入增長，拉動一般公共預算非稅收入增長10.8個百分點。

政府性基金預算收入方面，今年1月9月，大陸全國政府性基金預算收入人民幣3.09兆元，下降20.2%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入人民幣3252億元，增長6.7%；地方政府性基金預算本級收入人民幣2.76兆元，下降22.5%，其中，國有土地使用權出讓收入人人民幣2.33兆元，下降24.6%，為政府性基金预算收入下降的主要原因。

針對全國一般公共預算收入下降2.2%，大陸財政部解釋，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，全國收入保持平穩增長。