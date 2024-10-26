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貴州茅台前三季度總收入首破人民幣1200億元

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
茅台在中國具有非常強的金融屬性。圖為5月22日中國嘉德2024春季拍賣會上，一瓶1997年產香港回歸紀念茅台酒以人民幣11.5萬元成交。圖／中新社
茅台在中國具有非常強的金融屬性。圖為5月22日中國嘉德2024春季拍賣會上，一瓶1997年產香港回歸紀念茅台酒以人民幣11.5萬元成交。圖／中新社

貴州茅台25日晚間公告今年第三季度財報，2024年前三季度營收人民幣1207.76億元，增長16.95%，為總收入首次突破人民幣1200億元，淨利人民幣608.28億元，增長15.04%。第三季度營收人民幣388.45億元，增長15.29%，略超過全年營收增速15%既定目標，淨利人民幣191.32億元，增長13.23%。

從收入結構來看，貴州茅台有兩條產品線，一是以嫡系產品為代表的茅台酒，前三季度收入為人民幣1011.26億元，佔比超過八成，增長15.88%；二是以茅台王子酒、茅台1935酒、賴茅酒為代表的系列酒，前三季度貢獻收入人民幣193.93億元，增長24.36%。

銷售管道方面，2024年前三季度，直銷管道收入人民幣519.89億元，增長12.51%。公司在2022年上線的APP在前三季度貢獻收入人民幣147.66億元，整體佔直銷管道收入近三成。包括超商、經銷商、電商等在內的批發管道收入人民幣685.29億元，提升20.96%，佔總營收56.86%。

《券商中國》報導，此前，多數券商對白酒行業三季報的展望相當悲觀，普遍認為白酒市場陷入困境。原因有二，一是從居民端來看，全國的社零數據增速持續下滑，居民的白酒消費需求有所減緩；二是白酒的價格走低，管道拿貨謹慎，紛紛主動去庫存。

《上海證券報》報導，在行業調整加速的情況下，大陸的白酒行業分化也將加劇，2024年以來，白酒市場動銷維持「弱復甦」，分化加劇和存量博弈特徵明顯，白酒市場競爭更加激烈，行業集中度繼續提升，市場份額向頭部品牌、名酒企業集中的趨勢加快。

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