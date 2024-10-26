大陸半導體行業築底回升 上市公司業績普遍預喜

大陸A股半導體行業上市公司近日披露2024年前三季度業績報告或預告，全志科技、晶合集成、韋爾股份、思特威等公司的業績普遍預喜。這些公司分布在晶片設計、晶圓代工、半導體設備等多個細分領域。群智諮詢半導體事業部資深分析師楊聖心表示，大陸半導體行業整體處在築底回升階段，預計需求將溫和恢復。

《中國經營報》報導，多位業內人士表示，半導體行業旺季接近尾聲，但受AI應用落地帶動和產業替代帶來的機遇影響，大陸國產半導體產業未來前景明朗。

《證券日報》報導，今年前三季度，全志科技預計淨利潤達人民幣1.4億元至1.56億元，有望扭虧。公司在業績預告中表示，公司把握下游市場需求回暖機會，積極拓展各產品線業務，出貨量提升使營業收入預計增長約50%，營業收入增長將帶動淨利潤增長。

晶合集成預計前三季度淨利潤為人民幣2.7億元至3億元，增長744.01%到837.79%。業績預增的主因是行業景氣度逐漸回升，公司自今年3月份起產能持續處於滿載狀態，並於今年6月份起對部分產品代工價格進行調整，助益公司營業收入和產品毛利水平穩步提升。

北方華創預計前三季度淨利潤為人民幣41.3億元至47.5億元，增長43.19%至64.69%；韋爾股份預計前三季度淨利潤為人民幣22.67億元到24.67億元，增長515.35%至569.64%。

此外，多家上市公司業績預告顯示，公司前三季度加大研發投入，取得重要研發進展。知識產權機構Mathys & Squire在10月23日的最新報告顯示，2023到2024年大陸半導體專利增長42%至46,591項，超過其他所有國家和地區。

其中，全志科技為滿足客戶持續增長的產品及服務需求，加大在晶片新產品開發及智慧車載、掃地機器人等新興應用領域方案的研發投入，研發費用增長約10%；晶合集成業績預告顯示，公司高度重視研發體系建設，持續增加研發投入。

智帆海岸機構首席顧問梁振鵬指出，目前是大陸半導體產業發展的關鍵機遇期，上市公司加大研發創新，有助於推動半導體產業發展，他表示，在半導體產業鏈的各個細分領域，如模擬晶片、存儲晶片、PCB、半導體設備和半導體材料等，需要均衡發展，有利於整個產業鏈的完善和健康發展。尤其是在高端產品方向上取得技術突破，將全面增強產業鏈競爭力。