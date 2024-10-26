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涉及在任職期間騙保 英國藥廠阿斯利康前高管殷敏被帶走

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
前AZ高管殷敏被深圳緝私部門帶走調查。圖／取自魯中晨報
前AZ高管殷敏被深圳緝私部門帶走調查。圖／取自魯中晨報

中國警方據報拘留了前阿斯利康在華高管，顯示北京方面正擴大對這家英國製藥巨頭在華業務的審查。綜合第一財經、經濟觀察報和《21世紀經濟報道》報導，專注腫瘤藥物研發的全球性醫藥公司百濟神州大中華區首席商務官殷敏，近日被深圳緝私部門帶走配合調查，時間已超48小時。

據經濟觀察報，百濟神州在25日下午發佈公告表示：有員工正在配合相關調查工作。根據目前所了解的情況，該名員工所涉事件與百濟神州無關。多位知情人士對經濟觀察網透露，殷敏被帶走是涉嫌在阿斯利康任職時參與走私，與她一起被帶走的還有多位阿斯利康管理階層人士。

根據公開資料，殷敏在2006—2021年就職於阿斯利康（AstraZeneca），2017—2018年，在阿斯利康負責香港及澳門業務，2018—2021年任阿斯利康中國腫瘤事業部總經理。 2022年1月殷敏加入百濟神州，擔任該公司的大中華區首席商務長。

針對殷敏被帶走一事，阿斯利康全球執行副總裁王磊回應經濟觀察網稱，「我沒什麼好說的，我也沒了解那麼多的事」。

根據經濟觀察網了解，殷敏在阿斯利康時的多位下屬先前被帶走，包括涉嫌騙保、走私、侵犯公民個人資訊罪等多種罪名。2022年初國家健保局、深圳市醫保局通報，2021年7月，深圳市醫保局根據舉報線索，核查發現阿斯利康工作人員涉嫌詐欺騙保，後在國家醫保局指導下，聯合深圳市公安局等單位進行專案查辦。

據經濟觀察網了解，騙保案涉及阿斯利康部分員工在銷售其明星產品泰瑞沙時，透過基因檢測結果造假的方式騙取健保資金。自2021年以來，阿斯利康深圳、福建、山東等地多位醫藥代表、大區經理、地區總監被捲入騙保案，包括前南區總監左穎泉、前東區總監陳斌。

2024年7月，阿斯利康原英飛凡產品線負責人時元捷因涉嫌走私被帶走，阿斯利康原中國副總裁、肺癌標靶治療及腫瘤免疫治療相關領域事業部負責人朱家康等因涉嫌侵犯公民個人資訊被帶走。

受殷敏被帶走調查消息影響，百濟神州股價星期五閃崩、一度跌停。截至閉市，百濟神州A股股價報收人民幣172.6元，下跌3.6%。

深圳 腫瘤

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